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СМИ: представители немецких партий подверглись хакерской атаке

Международная панорама
20 сентября, 21:25 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
В Федеральном ведомстве по безопасности информационной техники опасаются, что организаторы нападения хотят повлиять на общественное мнение перед выборами в Бундестаг, которые пройдут осенью 2017 года
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БЕРЛИН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Представители ряда немецких партий стали жертвами масштабной кибератаки. Об этом сегодня сообщила электронная версия газеты Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, нападение было осуществлено еще в конце лета, однако известно о нем стало только сейчас. "Правительственные эксперты всерьез относятся к инциденту и опасаются того, что некое государство пытается получить доступ к секретной информации, чтобы повлиять на выборы в Бундестаг в следующем году", - пишет Süddeutsche Zeitung.

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Политики и сотрудники ряда партий получили 15 и 24 августа электронные письма от имени некого Генриха Краммера, которые якобы были отправлены из штаб-квартиры НАТО - с адреса "hq.nato.int". В них находилась ссылка, нажатие на которую приводило к заражению компьютера. В посланиях предлагалась информация о землетрясении в Италии и о путче в Турции.

Причем атака была направлена не только против представителей фракций парламента, но и, в частности, против членов молодежной организации блока ХДС/ХСС, секретариата Левой партии, отделения ХДС в земле Саар. 7 сентября об инциденте был проинформирован национальный центр по противодействию кибернападениям, а 9 сентября глава Федерального ведомства по безопасности информационной техники (BSI) Арне Шенбом лично сообщил о случившемся фракциям в Бундестаге. "Как полагают правительственные эксперты, за новым инцидентом могут стоять российские хакеры, относящиеся к группировке Sofacy", - утверждает Süddeutsche Zeitung.

В БСИ опасаются того, что организаторы нападения "хотят повлиять на общественное мнение перед выборами в Бундестаг, которые пройдут осенью 2017 года". "Они могут похитить доверительную информацию и опубликовать ее незадолго до выборов", - пояснило издание.

Как утверждают местные СМИ, в случае с Sofacy речь идет "о действующей с 2007 года российской хакерской группе, которую немецкие правоохранительные органы считают ответственной за кибератаки на Бундестаг весной 2015 года".

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