Меркель взяла на себя ответственность за очередной провал ХДС, но остается верной себе

БЕРЛИН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Канцлер Германии Ангела Меркель взяла на себя ответственность за очередной провал своего Христианско-демократического союза (ХДС) на региональных выборах. По ее словам, исторически худший результат партии в Берлине (17,6% голосов избирателей) и конец правления союза в Берлине в составе коалиции с победившими социал-демократами является "неудовлетворительным и горьким" итогом. При этом сама она, по всей видимости, не видит необходимости менять политику федерального правительства в самом болезненном сегодня для немцев вопросе миграции.

Важность момента

Для Меркель выборы в столице были важны как, пожалуй, ни одна другая региональная кампания. После неудачи в родной для канцлера федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, где ХДС проиграла правым евроскептикам из "Альтернативы для Германии", Берлин должен был показать, продолжает ли доверие к ней самой падать.

Изначально было ясно, что христианские демократы не могли претендовать на победу в столице, которая на протяжении многих лет остается во власти градоначальника - социал-демократа. Вопрос заключался лишь в том, смогут ли правые сделать рывок и вновь опередить ХДС. Этого не случилось, но результат партии Меркель и без того оказался хуже прогнозного.

Такое развитие событий канцлер, судя по всему, предполагала, хоть и не могла на него повлиять. Накануне она даже приняла решение отказаться от поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Меркель отменила запланированную поездку в Нью-Йорк, поскольку после выборов хочет "держать все нити в своих руках", отмечало издание "Вельт".

Скрывать это не стала и сама канцлер на пресс-конференции в понедельник. "После выборов в Мекленбурге - Передней Померании у меня не было возможности исчерпывающе прокомментировать результаты, поскольку саммит G-20 для этого не самая лучшая возможность", - сказала она. "Результат разочаровывает и является неудовлетворительным, - признала Меркель. - Я не ухожу от ответственности, я принимаю ее как председатель партии и федеральный канцлер".

По ее мнению, "выборы в Мекленбурге - Передней Померании и вчера в Берлине имеют свою региональную специфику, но и не только". И под этой спецификой она прежде всего имеет в виду миграционный кризис.

Политика останется прежней, но прошлое не повторится

Как считает находящаяся сейчас под огнем критики буквально со всех сторон Меркель, вина правительства - не в ошибочной миграционной политике, а в том, что эта политика плохо доносится до общества. "Я хотела бы над этим в будущем работать", - сказала она.

При этом канцлер, очевидно, и правда не намерена пересматривать политику. Комментируя данные недавнего соцопроса, который показал, что больше 80% немцев не согласны с проводимым ей политическим курсом применительно к беженцам, она лишь назвала его бесполезным. "Из него непонятно, что эти 82% предлагают изменить, если речь идет о том, чтобы не повторилась ситуация прошлого года, то я над этим и работаю. Никто этого не хочет, в том числе и я", - сказала она.

Вместе с тем Меркель все же попыталась дистанцироваться от своих прошлогодних действий, которые во многом спровоцировали волну миграции, но остаться верной своим принципам. Выступая на пресс-конференции, она заявила, что не хотела бы больше употреблять свою фразу "Мы справимся", и пояснила, что под этим имела в виду лишь возможности самой Германии противостоять вызовам. "Эта фраза - часть моей политической работы, потому что я уверена, что мы сильная страна, которая и из этой фазы выйдет еще более сильной, - заявила она. - Но иногда мне кажется, что в ней слышат слишком многое, поэтому я бы предпочла бы ее больше не использовать, так как она стала своего рода девизом, почти что пустой фразой".

В то же время глава правительства отметила, что "Германия оказалась не готова к ситуации 2015 года".

Лимит на беженцев и политическое будущее

На пресс-конференции Меркель снова отказалась рассказывать, выставит ли она в очередной раз свою кандидатуру на должность канцлера на предстоящих в 2017 году выборах в Бундестаг. По ее словам, "сегодня этот день еще не наступил". И хотя он все ближе - кандидат на должность канцлера должен быть определен к очередному съезду ХДС, который, как ожидается, должен быть созван до конца года - ясности в этом вопросе не прибавляется.

Не последнюю роль играет при этом мнение партнеров ХДС по правящей коалиции - Христианско-социального союза (ХСС) во главе с премьером Баварии Хорстом Зеехофером. В начале сентября он заявил, что может отказаться от поддержки своей соратницы на предстоящих выборах в Бундестаг, если не будет введен лимит на беженцев. По его мнению, Германия должна принимать не больше 200 тыс. мигрантов в год, тогда как в прошлом году в страну приехало больше миллиона человек.

До сих пор партия Меркель категорически отвергала эту инициативу партнеров по коалиции. Но сегодня канцлер все же дала понять, что к обсуждению вопроса готова, хотя и смотрит на него скептически. "Статистический лимит проблему не решит, мы должны работать над тем, чтобы меньше людей приезжало, чтобы у них были шансы у себя на родине", - сказала она. "Нам нужно еще работать, и, думаю, мы найдем общий знаменатель", - добавил Меркель.

Результаты выборов в Берлине

По итогам прошедших 18 выборов в земельный парламент Берлина Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) победила, набрав всего 21,6% голосов. Второе место с 17,6% заняла ХДС, продемонстрировав худший результат за свою историю в германской столице. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила 14,2% голосов и прошла уже в 10-й из 16 земельных парламентов. В Палату депутатов также прошли Левая партия (ЛП, 15,6%), "зеленые" (15,2%) и вернувшая себе место в парламенте Свободная демократическая партия Германии (6,7%).

Итоги выборов означают крах местной "большой ("красно-черной" - по цветам партий. - Прим. корр.) коалиции" (СДПГ и ХДС), которая образует действующее земельное правительство. Как считают политологи, скорее всего, социал- демократы теперь начнут консультации с "левыми" и зелеными" о формировании нового кабинета. Если они завершатся успехом, то это будет первый в стране опыт образования "красно-красно-зеленой" коалиции во главе с СДПГ. В федеральной земле Тюрингия также правят ЛП, СДПГ и "зеленые", но под руководством "левых".

Правящим бургомистром, таким образом, остается Михаэль Мюллер.