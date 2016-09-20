Эрдоган заявил о необходимости реформировать ООН

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформирования ООН особенно в сфере принятия решений по обеспечению безопасности. Об этом он сказал, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Назрела необходимость реформирования ООН. И в этом плане важны предпринятые ранее инициативы генерального секретаря Пан Ги Муна. Реформировать прежде всего нужно систему принятия решений в сфере поддержания безопасности. Пять постоянных членов (Совбеза ООН) не могут в одиночку принимать такие решения", - сказал он.

Турецкий президент добавил: "Пусть все члены ООН будут постоянными".

Остановить разгул терроризма

Турецкий лидер также назвал постыдным ситуацию с разгулом терроризма в регионе и призвал мировых лидеров к решительным действиям.

"В Сирии, Ираке, других странах продолжается террор и война. Убивают сотни тысяч женщин, детей и стариков. Такие террористические организации, как "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ), партия "Демократический союз" и Силы народной самообороны продолжают действовать", - заявил он. По словам Эрдогана, "такая картина заставляет стыдиться и наносит удар по совести человечества".

"Нам пришло время действовать решительно в борьбе с терроризмом", - добавил он.

"Щит Евфрата"

Говоря о действиях турецких войск в Сирии, Эрдоган подчеркнул, что целью операции "Щит Евфрата" является фактическое создание на севере Сирии зоны безопасности.

"Благодаря операции мы освободили Джараблус, эр-Раи, объединили линию между Джараблусом и Аазазом. Таким образом мы превратили регион в коридор мира. И целью нашей нынешней операции является фактическое создание в этом регионе зоны безопасности", - указал он. Турецкий лидер добавил, что бежавшее из Джараблуса население "начало возвращаться в свой спокойный и безопасный город".

"Мы безотлагательно приступили к восстановлению водоснабжения и электричества. На освобожденных территориях мы планируем построить всю необходимую социальную инфраструктуру. Но для этого в регионах, которые мы сделали безопасными, нам всем нужно проявить решительность и заняться созданием там бесполетной зоны", - сказал Эрдоган.

Он также подчеркнул, что Турция является одной из стран, сильнее всех защищающих территориальную целостность Сирии.

"У нас с Сирией более 900 км. общей границы. Мы не посягаем на территориальную целостность этой страны. Более того, мы одна из стран, которые больше всех защищают принцип территориальной целостности Сирии", - сказал он.

Эрдоган заявил, что режим перемирия в Сирии не смог в полной мере заработать.

"Режим прекращения огня, на который мы все потратили много сил, к сожалению, не смог в полной мере заработать. Сейчас он прекратился, и вчера сирийский режим напал на гуманитарный конвой ООН. Один человек погиб, есть пострадавшие", - сказал Эрдоган. По его утверждению, "сирийский режим не позволяет доставить под эгидой ООН срочную гуманитарную помощь населению Алеппо".

"Он даже нападает на гуманитарные конвои. Сколько еще ООН и его Совет безопасности будет попустительствовать этой политике режима, который приговаривает народ, требуя сдаться или умереть?" - сказал турецкий лидер.

Коснувшись ситуации в Ираке, Эрдоган заявил, что "создание в Ираке идеальной политической системы, которая будет защищать этническое и религиозное многообразие, как представляется, будет нелегкой задачей". "И с этой точки зрения операцию в Мосуле (по освобождению города от боевиков "Исламского государства") необходимо проводить, принимая во внимание чувствительность населения этого региона (к религиозным и этническим вопросам - прим. корр)", - сказал он. В противном случае, по мнению Эрдогана, "в регионе может разгореться новый гуманитарный кризис, в ходе которого более миллиона человек станут беженцами".

ЕС не сдержал обещаний

Эрдоган считает, что Евросоюз не сдержал обещание помочь Турции с беженцами.

"На данный момент мы потратили 12,5 млрд долларов на 2,7 млн сирийских беженцев в нашей стране, общественные организации, наши региональные власти потратили примерно столько же, то есть общая сумма - около 25 млрд долларов. А что пришло нам от мирового сообщества? От ООН - 525 млн долларов. И все", - сказал он.

По словам Эрдогана, "ЕС не смог сдержать данного Турции слова".

"ЕС только направил 178 млн долларов в ЮНИСЕФ. Всего лишь. Но никакой помощи Турции в этом плане не поступило", - отметил президент. По его словам, "мировое сообщество не сдало экзамен на общечеловеческие ценности".

"Турция продолжит оказывать поддержку всем нашим гостям в палаточных и контейнерных городках. ЕС не выполнил обещание нам помочь. Но и ООН пусть сдержит свое слово. Очень важно, что я говорю об этом всему миру с трибуны Генассамблеи", - отметил Эрдоган

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье