Контактная группа в Минске соберется для согласования документа о разведении сил

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине соберется на очередное заседание в Минске. На этот раунд переговоров наблюдатели возлагают особые надежды. Еще на прошлой неделе министры иностранных дел Германии и Франции по итогам визита в Киев озвучили дорожную карту активизации мирного процесса в Донбассе, при этом решающую роль в запуске всего механизма дальнейшего урегулирования отвели именно нынешней встрече.

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"Главное - это следующая неделя, которая может дать всему процессу позитивную динамику", - подчеркнул тогда глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пояснил, что от встречи контактной группы 21 сентября в рамках заявленной дорожной карты ожидают начала отвода сил от линии соприкосновения в Донбассе. "Если обе стороны будут придерживаться режима прекращения огня, то, я надеюсь, у нас появится возможность согласовать дальнейшее отведение войск в некоторых пилотных районах, - сказал он. - И мы надеемся, что на следующей встрече контактная группа именно об этом и договорится".

Как стало известно вечером во вторник, подгруппе по безопасности документ, который обсуждали в течение трех месяцев, согласовать удалось. "Текст рамочного документа полностью согласован. В том числе и первые три района отвода", - сообщил полпред провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего.

Готовность отводить силы

Как отметили в провозглашенных республиках, впервые за долгое время представители Киева в подгруппе по безопасности проявили конструктивный настрой.

"Украинская сторона согласилась на предложенную ОБСЕ компромиссную редакцию текста рамочного соглашения, которую ЛНР и ДНР поддержали, по сути, еще в августе", - пояснил Дейнего. По его словам, согласился Киев и на предложение ОБСЕ по трем участкам разведения сил, которое 7 сентября внес представитель ОБСЕ Эртугрул Апакан и тогда же одобрили полпреды народных республик.

Инициатива о подобном разведении сил в Донбассе появилась в повестке переговоров на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Минске еще в середине июня. Тогда ставилась задача провести его в десяти районах и завершить до 1 июля. На первом этапе речь шла о селе Петровском (ДНР), селе Золотом (ЛНР) и Станице Луганской (ЛНР). Однако из-за разногласий по Станице Луганской согласовать документ сторонам до сих пор не удавалось.

В целом ситуация стабилизировалась

Надежды на достижение новой договоренности по отводу войск в Донбассе, с которыми выступил в Киеве глава МИД ФРГ, основывались, прежде всего, на том, что стороны конфликта выразили готовность соблюдать "режим тишины" в Донбассе с 15 сентября.

С этой инициативой выступили провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Свои гарантии, как сообщил Штайнмайер по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко, дала и украинская сторона.

С тех пор, как отмечали и международные наблюдатели, и власти провозглашенной Донецкой народной республики, ситуация на линии соприкосновения стала более спокойной, хотя полностью обстрелы с украинской стороны не прекратились.

Так, в понедельник представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин отмечал "уменьшение количества обстрелов" и признал, что "ситуация на линии разделения сторон стабилизировалась". Аналогичную оценку ситуации накануне дал и заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг, который подчеркнул, что "появилась возможность принимать больше мер, чтобы стабилизировать ситуацию".

Три этапа по Эйро

В Киеве 14 сентября после нескольких часов переговоров с коллегами из ФРГ и Украины глава французской дипломатии раскрыл дорожную карту из трех этапов для активизации минского процесса. В первую очередь, по его словам, речь идет о прекращении огня и разведении сил в трех пилотных зонах с параллельной разработкой законопроектов о выборах в Донбассе и об особом статусе региона.

На втором этапе, продолжил глава МИД Франции, Верховная рада Украины должна принять законы о выборах и особом статусе. Одновременно увеличивается число зон безопасности с трех до десяти, улучшается доступ наблюдателей к территории Донбасса, создаются "продвинутые базы наблюдения" ОБСЕ.

На третьем этапе Верховная рада, отмечал Эйро, назначает дату проведения выборов в Донбассе, проводится конституционная реформа на Украине в плане децентрализации власти, амнистия всех участников событий на востоке страны и окончательное разведение войск вдоль всей линии соприкосновения, создаются новые пропускные пункты, освобождаются все пленные, выводятся войска и открывается доступ к границе с РФ.

В Москве рассчитывают, что этот визит Штайнмайера и Эйро в Киев и последующие контакты западных партнеров с Порошенко помогут активизировать минский процесс. "Мы ожидаем, что наши европейские союзники и коллеги в Вашингтоне используют предстоящие контакты с президентом Украины, с тем, чтобы продолжить кропотливую работу по убеждению его выполнить все-таки те обязательства, которые лежат на Киеве в соответствии с минскими договоренностями", - сказал на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень важно не ослаблять, а, наоборот, интенсифицировать это давление, чтобы Киев хоть как-то начал продвигаться вперед", - отметили в свою очередь в МИД РФ.

Киев сопротивляется

Между тем в Киеве призывы Берлина и Парижа приступить к реализации политической части мирного плана должного отклика пока не нашли.

Министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя заявления Штайнмайера и Эйро, прямо сказал, что Киев не планирует прислушиваться к рекомендациям европейских партнеров. "Они не могут заставить нас что-то принять", - сказал министр.

По сути, прямо отказался от выполнения минских соглашений и президент Украины Петр Порошенко. "Мы не будем залезать в ловушку приоритетности политических аспектов минских договоренностей, мы туда не полезем, - заявил Порошенко, выступая в Киеве на конференции "Ялтинская европейская стратегия" на следующий день после контактов с главами МИД ФРГ и Франции. - Я раз и навсегда вам повторяю: ни единого шага вперед до того, как российская сторона не пройдет свою часть по пути безопасности".

При этом в понятие безопасности Порошенко вновь включил требование передать Киеву контроль над границей с РФ, что, согласно минским договоренностям, должно произойти только после завершения конституционной реформы на Украине, включая предоставление Донбассу особого статуса.

Нужен регламент

В преддверии заседания представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов в очередной раз напомнил о необходимости установления регламента работы, который фиксировал бы договоренности, сроки исполнения, а также все возникающие разногласия.

"Это позволит контролировать процесс выполнения обязательств, не будет необходимости каждый раз возвращаться к обсуждению, начинать все с начала, - отметил он. - Фиксация договоренностей не позволит участникам процесса постоянно менять свои позиции, бесконечно добавлять или исключать пункты, оговоренные ранее, тем самым не позволит тормозить выполнение комплекса мер (по выполнению минских соглашений - прим. ТАСС)".