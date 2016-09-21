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Премьер Новой Зеландии: СБ ООН следует поддержать сделку РФ и США по Сирии

Международная панорама
21 сентября, 5:31 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Сделка между Москвой и Вашингтоном - "самый лучший шанс", который был у международного сообщества в последнее время, чтобы "прекратить столкновения, доставить гуманитарную помощь", считает Джон Ки
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ООН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совету Безопасности на предстоящем в среду заседании по Сирии необходимо выступить в поддержку договоренностей о прекращении огня в стране, достигнутых между Россией и США. Об этом заявил во вторник премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки, который будет председательствовать на предстоящей встрече СБ.

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"Мы надеемся, что завтрашняя встреча даст Совету возможность проанализировать развитие событий, разобрать первопричины конфликта, а также обсудить, как мы можем приблизиться к стабильному политическому решению. Мы также надеемся, что встреча даст Совету возможность поддержать договоренности о прекращении огня, достигнутые Соединенными Штатами и Россией". По его словам, сделка между Москвой и Вашингтоном - это "самый лучший шанс", который был у международного сообщества в последнее время, чтобы "прекратить столкновения, доставить гуманитарную помощь нуждающимся и вернуться на путь к политическому урегулированию кризиса".

Джон Ки признал, что заседание "само по себе не остановит конфликт" в Сирии, "но после более чем пяти лет жестоких столкновений и ужасающих страданий людей мы не думаем, что лидеры стран могут себе позволить приехать в Нью-Йорк и не уделить внимание" происходящему в ближневосточной стране.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри в ночь на 10 сентября после 13-часовых переговоров в Женеве заявили о достижении соглашения по Сирии. Оно предусматривает восстановление режима прекращения боевых действий с 12 сентября, размежевание оппозиции и террористов, разграничение зон ударов по террористам ВКС РФ и ВВС США, а также вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы сирийцев.

Россия предлагала принять резолюцию в поддержку сделки с США на предстоящем заседании Совета Безопасности, однако 16 сентября постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что это маловероятно, так как Вашингтон отказывается обнародовать пакет согласованных документов и даже зачитать их для членов Совбеза. Во вторник дипломат заявил, что нежелание США раскрыть договоренности делает невозможным их реализацию. "Нет, не получается, - сказал он, отвечая на вопрос о том, выполняются ли указанные договоренности. - А что там выполнять, если они не опубликованы?"

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