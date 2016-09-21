В Армении отмечают 25-летие независимости

ЕРЕВАН, 21 сентября. /Корр.ТАСС Тигран Лилоян/. Армения широко отмечает в среду 25 лет своей независимости. В столице главным праздничным событием стал военный парад, который проходит сейчас на площади Республики. Ровно четверть века назад, 21 сентября 1991 года, в республике был проведен референдум, подавляющее большинство участников которого высказалось за независимое, демократическое будущее страны. Формирование национальной армии считается одним из наиболее значимых достижений за минувшие годы.

Сотни ереванцев и гостей пришли в центр города, чтобы увидеть парад.

В параде участвуют российские военные

Парад начался с боем часов на Доме правительства. Группа знаменосцев внесла на площадь государственный красно- сине-оранжевый триколор Армении, боевое знамя Вооруженных сил республики и Крест-хранитель национальной армии. Духовный предводитель Вооруженных сил епископ Вртанес Абрамян прочитал молитву "Отче наш".

За ходом парада наблюдает руководство республики во главе с президентом Сержем Саргсяном, глава Армянской апостольской церкви - Верховный патриарх, Пресвятейший католикос всех армян Гарегин II. Присутствуют многочисленные гости, в том числе представители зарубежной армянской диаспоры.

В параде принимает участие подразделение российских войск, которые дислоцируются здесь в соответствии с межгосударственным договором между Москвой и Ереваном. При прохождении подразделения российской военной базы диктор пояснил, что "это соединение составляет часть Объединенной группировки войск (сил) Вооруженных мил РФ и Армении и бок о бок с армянскими воинами участвует в обеспечении безопасности республики". "Слава нашим братьям по оружию!", - разнеслось по площади.

"Членство в ОДКБ, союзническое взаимодействие с Россией, военно-политическое, военное и военно-техническое сотрудничество с ООН, ОБСЕ, НАТО, с другими международными организациями, с США, Китаем, соседними государствами, другими странами-союзниками и партнерами служат развитию и международной вовлеченности Вооруженных сил Армении, их активному участию в обеспечении международной безопасности", - отмечается в комментарии, которым сопровождается парад.

После выступления президента, исполнения гимна Армении в сопровождении артиллерийских залпов началось прохождение войск. Наряду с пятью армейскими корпусами, другими соединениями и военными учебными заведениями Вооруженных Сил, по площади в рясах прошли полковые священники. Собравшиеся приветствовали и подразделение Отдельной бригады миротворческих сил армянской армии. Сейчас около 200 воинов из Армении осуществляют миротворческие миссии в Косове, Афганистане, Ливане и Мали.