Оппозиция: бюджет Украины на 2017 год не обоснован экономически

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Проект бюджета Украины на 2017 год, который правительство представит в среду в Верховной раде, не обоснован экономически. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников в эфире телеканала NewsOne.

"Каким образом можно закладывать рост ВВП на 3%, а бюджета - на 17-18%? Экономически обоснованных аргументов этому бюджету нет", - отметил он.

По мнению политика, рассчитывать на значительные поступления в бюджет от приватизации не стоит, так как большинство отечественных предприятий довольно устаревшие и самые новые из них построены в лучшем случае в 1990-1991 годах. "А в условиях кризиса найти покупателей на них становится еще сложнее", - отметил лидер оппозиции.

Колесников также считает, что кредитный транш от МВФ в размере $1 млрд, предоставленный Украине 14 сентября, не может считаться положительным сигналом для инвесторов. "Если Украина сидит на валютной игле МВФ, значит, Украина не может сбалансировать бюджет. Для любого инвестора это сигнал - раз страна не может администрировать налоги, значит вкладывать в эту страну нельзя", - подчеркнул он.

"Бюджет необходимо обсуждать с гражданами, однако начинать это делать нужно не сейчас, а в начале года", - добавил сопредседатель "Оппозиционного блока".

Премьер считает рост ВВП реальным

Между тем премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает прогноз роста ВВП на уровне 3% в 2017 году абсолютно реальной цифрой. "Мы закладываем на 2017 год рост в 3%. Мы считаем, что этот макроэкономический прогноз абсолютно реальный. Даже МВФ нам дает прогноз на 2,5%. Это означает, что 3% - это абсолютно реальная цифра, которую мы сможем достичь за счет оживления наших экспортных возможностей, за счет стимулирования внутреннего спроса, за счет того, что мы будем инвестировать в различные сферы экономики, за счет привлечения инвестиций", - отметил он.

Согласно проекту госбюджета-2017, его доходы составят 706,26 млрд гривен ($27 млрд). Это на 17,3% или 104,4 млрд гривен больше, чем в 2016 году. Расходы, по оценкам правительства, должны превысить 775,26 млрд гривен ($29,8 млрд), что на 14,9% или 100 млрд гривен больше, чем запланировано на текущий год.

Таким образом, дефицит бюджета составит почти 70 млрд гривен (более $2,7 млрд). В свою очередь предельный допустимый дефицит госбюджета составит 77,5 млрд гривен или 3% от ВВП, что является одним из требований МВФ.

Правительство в следующем году намерено осуществить заимствования почти на 175 млрд гривен (около $7 млрд). Как следует из проекта документа, общие выплаты по государственному долгу в 2017 году должны составить 241 млрд гривен ($9,3 млрд), расходы на обслуживание государственного долга в 2017 году - 111 миллиардов гривен (почти $4,3 млрд по нынешнему курсу). Таким образом, Украина заплатит более $4 млрд за возможность одолжить еще почти $7 млрд. Из них 71 млрд гривен ($2,8 млрд) государство рассчитывает привлечь из-за рубежа. На внутреннем рынке планируется занять 103,9 млрд гривен ($4,2 млрд).