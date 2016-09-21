СМИ: у берегов Египта затонуло судно с несколькими сотнями мигрантов

КАИР, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. На борту судна с мигрантами, затонувшего у берегов Египта, находилось около 600 человек.

Об этом сообщило агентство Reuters, которое приводит уточненные официальные данные.

Инфографика Беженцы в Европе Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу

Около 150 человек удалось спасти. Из воды подняты тела 30 погибших. В настоящее время в районе египетского города Рашид, где произошло крушение, ведутся поиски остальных пропавших без вести.

За последние годы у берегов Египта неоднократно происходили инциденты, в которых гибли нелегалы. Однако крупнейшим перевалочным пунктом для потоков переселенцев из Африки в Европу, устремляющихся на поиски работы и лучшей доли, по-прежнему остается соседняя Ливия.

Сотни жителей наиболее бедных государств Африки гибнут, пытаясь добраться до Европы по морю. Причиной трагедий, как правило, являются условия, в которые нелегальные перевозчики ставят своих пассажиров - за огромные вознаграждения людей переправляют на лодках, не предназначенных для морских переходов, не предоставляя им достаточных запасов продовольствия и питьевой воды.