В Сицилийском проливе обнаружены тела 15 погибших мигрантов

РИМ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Тела 15 погибших мигрантов обнаружены экипажем судна неправительственной организации "Врачи без границ" при оказании помощи терпящей бедствие в Сицилийском проливе надувной лодке. Об этом сообщило агентство ANSA.

В ходе спасательной операции на судно были пересажены 134 мигранта. Данных о национальности спасенных пока нет.

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