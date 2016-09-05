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В Сицилийском проливе обнаружены тела 15 погибших мигрантов

Международная панорама
5 сентября, 20:27 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
В ходе спасательной операции на судно неправительственной организации "Врачи без границ" были пересажены 134 мигранта
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РИМ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Тела 15 погибших мигрантов обнаружены экипажем судна неправительственной организации "Врачи без границ" при оказании помощи терпящей бедствие в Сицилийском проливе надувной лодке. Об этом сообщило агентство ANSA.

В ходе спасательной операции на судно были пересажены 134 мигранта. Данных о национальности спасенных пока нет.

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