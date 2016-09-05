В Сицилийском проливе обнаружены тела 15 погибших мигрантов

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РИМ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Тела 15 погибших мигрантов обнаружены экипажем судна неправительственной организации "Врачи без границ" при оказании помощи терпящей бедствие в Сицилийском проливе надувной лодке. Об этом сообщило агентство ANSA.
В ходе спасательной операции на судно были пересажены 134 мигранта. Данных о национальности спасенных пока нет.
Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу