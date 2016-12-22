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Премьер Турции посетил посольство РФ в Анкаре, чтобы почтить память Андрея Карлова

Международная панорама
22 декабря, 16:19 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Бинали Йылдырым оставил запись в книге соболезнований
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетил в четверг посольство РФ в Анкаре, где почтил память российского посла Андрея Карлова. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

Йылдырым оставил запись в книге соболезнований.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в турецкой столице фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт.

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