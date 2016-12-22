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WP: переговоры в Москве по Сирии - провал политики США

Международная панорама
22 декабря, 18:16 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Издание отметило, что это было не только поворотным пунктом в сирийском кризисе, но и свидетельством переориентации Турции на Россию, в сторону от США и Запада
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ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американская газета The Washington Post расценила прошедшие в Москве переговоры России, Турции и Ирана по Сирии как очередное подтверждение провала политики администрации Барака Обамы на сирийском направлении.

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"Значительная часть вашингтонского внешнеполитического сообщества была поражена" этой встречей, пишет издание в своем комментарии и добавляет: "Эта картина была не только поворотным пунктом в сирийском кризисе, но и поразительным свидетельством переориентации Турции на Россию, в сторону от Америки и Запада".

Напоминая, что речь идет о члене НАТО, газета указывает, что у "неуклонного перестраивания внешней политики Турции созвучно подходу Москвы, а не Вашингтона" имеется "несколько причин". Партия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана "пришла к власти на антизападной платформе, он подвергается внутриполитическому нажиму в пользу отпора Соединенным Штатам, недавняя попытка переворота в целом ослабила его позиции", поясняет издание и добавляет: "Но провальная политика президента (США Барака) Обамы по Ближнему Востоку и особенно по Сирии усугубила все эти тенденции и подготовила почву для нынешних событий".

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Газета указывает, что, как она уже подчеркивала ранее в редакционной статье, "убийство в понедельник посла России в Анкаре ускорило потепление в турецко-российских отношениях, а не вбило клин между двумя странами, как, скорее всего, рассчитывал" террорист. На ее взгляд, это "не стало сюрпризом" для специалистов по региону.

"Дрейф Турции в сторону от трансатлантического альянса, в направлении России и Ирана, продолжается уже долгое время, - заявил изданию бывший турецкий парламентарий, а ныне вашингтонский аналитик Айкан Эрдемир. - Для Эрдогана Соединенные Штаты потеряли значение, поскольку на Ближнем Востоке дела важнее риторики, а, с его точки зрения, у Вашингтона больше слов, чем дел".

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Схожее мнение и у одного из ведущих американских специалистов, старшего научного сотрудника Вашингтонского института ближневосточной политики Эндрю Таблера. "Турки оценили ситуацию и сказали себе: "Нынешняя администрация заниматься Сирией не хочет. Придется ждать следующую, а пока давайте посмотрим, что можно сделать вместе с русскими". Все считают администрацию Обамы совершенно никчемной, поэтому нас и нет теперь в комнате (для переговоров)", - добавил эксперт.

При этом The Washington Post считает, что новые власти США все же не должны мириться с происходящим. "Формируемая администрация Дональда Трампа может решить признать возглавляемый Россией дипломатический процесс по Сирии свершившимся фактом, - пишет газета. - Но она не должна принимать дезинтеграцию отношений Турции с Западом как составную часть этой сделки".

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