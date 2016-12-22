Адвокат Сноудена назвал чепухой обвинения спецкомитета Конгресса США

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Адвокат экс-сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена Бен Визнер назвал чепухой рассекреченные в четверг данные из доклада Постоянного спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по разведке. Об этом юрист написал на своей странице в соцсети Twitter.

"Если вы собираетесь читать (или писать об) этой брюзгливой чепухе, вы должны прочитать это", - написал адвокат, разместив ссылку на статью, подвергающую критике первую часть доклада, рассекреченную еще в сентябре.

If you're going to read (or write about) this petulant nonsense, you should read this by @bartongellman first: https://t.co/AF9HNMc5VW https://t.co/xplBVGW7OW — Ben Wizner (@benwizner) 22 декабря 2016 г.

Конгрессмены обвинили экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США в контактах с российскими спецслужбами, не предоставив доказательств. В начале декабря в интервью сам Сноуден отверг какие-либо связи такого характера, подчеркнув, что он "держит (спецслужбы РФ) на расстоянии вытянутой руки" с тех пор, как они якобы к нему обратились еще в 2013 году. "По большей части они оставили меня в покое", - сказал он.

Онлайн-портал Yahoo News сообщил со ссылкой на источники в администрации США, что у Вашингтона нет доказательств того, что Сноуден передавал России документы АНБ. Он также пояснил, что разведсообщество США придерживается того же мнения, что и конгрессмены в отношении контактов американца и Москвы.

Эдвард Сноуден, работавший аналитиком на Агентство национальной безопасности США, в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. В 2014 году он получил вид на жительство в РФ на три года, с тех пор он находится на российской территории. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже, по каждому из пунктов обвинения ему грозит до десяти лет тюремного заключения.