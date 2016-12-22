Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокат Сноудена назвал чепухой обвинения спецкомитета Конгресса США

Международная панорама
22 декабря, 19:16 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Конгрессмены обвинили экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США в контактах с российскими спецслужбами, не предоставив доказательств
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Адвокат экс-сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена Бен Визнер назвал чепухой рассекреченные в четверг данные из доклада Постоянного спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по разведке. Об этом юрист написал на своей странице в соцсети Twitter.

"Если вы собираетесь читать (или писать об) этой брюзгливой чепухе, вы должны прочитать это", - написал адвокат, разместив ссылку на статью, подвергающую критике первую часть доклада, рассекреченную еще в сентябре.

Конгрессмены обвинили экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США в контактах с российскими спецслужбами, не предоставив доказательств. В начале декабря в интервью сам Сноуден отверг какие-либо связи такого характера, подчеркнув, что он "держит (спецслужбы РФ) на расстоянии вытянутой руки" с тех пор, как они якобы к нему обратились еще в 2013 году. "По большей части они оставили меня в покое", - сказал он.

Смотрите также
Эдвард Сноуден
Конгресс США заявил о связях Сноудена со спецслужбами РФ

Онлайн-портал Yahoo News сообщил со ссылкой на источники в администрации США, что у Вашингтона нет доказательств того, что Сноуден передавал России документы АНБ. Он также пояснил, что разведсообщество США придерживается того же мнения, что и конгрессмены в отношении контактов американца и Москвы.

Эдвард Сноуден, работавший аналитиком на Агентство национальной безопасности США, в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. В 2014 году он получил вид на жительство в РФ на три года, с тех пор он находится на российской территории. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже, по каждому из пунктов обвинения ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Сноуден, Эдвард
Страны
США Россия
Темы
Дело Эдварда Сноудена
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
17
Международный марафон ШОС в Куньмине завершился церемонией вручения наград
Интересное
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Такой разный Брежнев: факты из жизни генсека СССР
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону
2
Представитель штаба: заявление Трампа касалось угрозы распространения ядерного оружия
3
МИД РФ удивлен "веселым картинкам" украинских послов о "Боярышнике"
4
Литовский суд признал обоснованным штраф "Газпрому" в €35,6 млн
5
СК установит виновников взрыва газового баллона у станции метро "Коломенская"
6
Бывшего вице-мэра Новгорода обвиняют в растлении ребенка
7
Сирийская армия заявила о полном освобождении Алеппо
Темы дня
Реклама