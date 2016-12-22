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Политика Трампа по нелегальной иммиграции будет соответствовать предвыборным обещаниям

Международная панорама
22 декабря, 19:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Как сообщил представитель переходной команды, вопросы борьбы с нелегальной иммиграцией и радикальным экстремизмом будут ключевыми в первые 100 дней пребывания у власти администрации республиканца
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НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Конкретные детали политики избранного президента США в сфере борьбы с терроризмом и нелегальной иммиграцией будут изложены в скором времени. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер.

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"Переходная группа, занимающаяся политическими проблемами, тщательно изучает вопросы о том, какие президентские указы могут быть изданы в первые 100 дней пребывания у власти администрации Трампа, - отметил он. - Ключевыми пунктами будут вопросы борьбы с нелегальной иммиграцией и радикальным экстремизмом"

По его словам, позиции по этим вопросам "будут сформулированы в соответствии с высказываниями Дональда Трампа во время избирательной кампании".

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно обещал предпринять жесткие меры по противодействию нелегальной иммиграции, в частности, он обещал построить стену на границе в Мексикой. Он также неоднократно заявлял о том, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) должна быть разгромлена.

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