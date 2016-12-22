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Трамп назначил советника по вопросам промышленной и торговой политики

Международная панорама
22 декабря, 20:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Политик выдвинул на этот пост Питера Наварро, который в ходе предвыборной кампании занимался разработкой основных положений экономической и торговой политики для Дональда Трампа
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НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Питера Наварро на пост своего советника и директора Совета по вопросам промышленной и торговой политики. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге представитель переходной команды Трампа Шон Спайсер.

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По его словам, Наварро - "экономист, который активно добивался снижения торгового дефицита США". "В ходе предвыборной кампании Питер Наварро совместно с Уилбуром Россом, выдвинутым на пост министра торговли, занимался разработкой основных положений экономической и торговой политики для Дональда Трампа и предлагал новые меры для стимулирования американской промышленности, - отметил представитель переходной команды. - Он был очень полезен в ходе предвыборной кампании и будет очень полезен в составе новой администрации".

Спайсер сообщил о решении Трампа сформировать Национальный совет по торговле. "Это решение - свидетельство твердого намерения избранного президента создать возможности для американцев получить достойные рабочие места и достойную зарплату, - добавил он. - Национальный совет по торговле будет проводить политику, предусматривающую закупку американских товаров и обеспечение занятости среди американцев". Спайсер подчеркнул, что такой подход "стратегически важен для американской военной промышленности, торговли и безопасности США".

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