Трамп назначил советника по вопросам промышленной и торговой политики

СМИ: РЖД хотят создать виртуального оператора мобильной связиЭкономика и бизнес 23 декабря, 1:25
Мобильная игра Pokemon Go вышла на Apple WatchЭкономика и бизнес 23 декабря, 1:18
Боксер Ковалев назвал Уорда сыном судей и призвал провести бой-реваншСпорт 23 декабря, 1:13
Полицейские в ходе рейдов в Иркутске за сутки изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"Происшествия 23 декабря, 1:00
"Фиорентина" и "Наполи" сыграли вничью со счетом 3:3 в матче чемпионата Италии по футболуСпорт 23 декабря, 0:57
Запланированная на Рождество забастовка бортпроводников British Airways отложенаОбщество 23 декабря, 0:54
Театр Вахтангова проводит в последний путь Вячеслава ШалевичаКультура 23 декабря, 0:44
Путин и Нетаньяху обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с терроризмомПолитика 23 декабря, 0:37
Пардью уволен с поста главного тренера английского футбольного клуба "Кристал Пэлас"Спорт 23 декабря, 0:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Питера Наварро на пост своего советника и директора Совета по вопросам промышленной и торговой политики. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге представитель переходной команды Трампа Шон Спайсер.
По его словам, Наварро - "экономист, который активно добивался снижения торгового дефицита США". "В ходе предвыборной кампании Питер Наварро совместно с Уилбуром Россом, выдвинутым на пост министра торговли, занимался разработкой основных положений экономической и торговой политики для Дональда Трампа и предлагал новые меры для стимулирования американской промышленности, - отметил представитель переходной команды. - Он был очень полезен в ходе предвыборной кампании и будет очень полезен в составе новой администрации".
Спайсер сообщил о решении Трампа сформировать Национальный совет по торговле. "Это решение - свидетельство твердого намерения избранного президента создать возможности для американцев получить достойные рабочие места и достойную зарплату, - добавил он. - Национальный совет по торговле будет проводить политику, предусматривающую закупку американских товаров и обеспечение занятости среди американцев". Спайсер подчеркнул, что такой подход "стратегически важен для американской военной промышленности, торговли и безопасности США".