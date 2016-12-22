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Белый дом не уточняет, подпишет ли Обама законопроект о создании неограниченной ПРО

Международная панорама
22 декабря, 21:31 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Документ ранее был одобрен и Сенатом, и Палатой представителей
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ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Белый дом отказывается сообщить, намерен ли президент Барак Обама подписать в нынешнем виде принятый Конгрессом США законопроект о расходах на оборону на 2017-й финансовый год, фактически позволяющий Пентагону приступить к развертыванию неограниченной системы противоракетной обороны (ПРО).

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"(Нам) в данный момент нечего добавить к уже сказанному (ранее на этот счет)", - заявил в четверг ТАСС официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на просьбу уточнить, планирует или нет американский лидер воспользоваться правом вето в отношении означенного законопроекта.

Документ ранее был одобрен и Сенатом, и Палатой представителей. В него также были включены и приняты без привлечения большого внимания две ключевые поправки. Одна из них предписала убрать слово "ограниченная" из формулировки законодательной базы, регламентирующей создание американской системы ПРО, а вторая санкционировала разработку ее элементов, предназначенных для размещения в космосе.

Автором обеих поправок, которые по существу в корне меняют политику США в сфере ПРО, стал член Палаты представителей Трент Фрэнкс (республиканец, от Аризоны). В интервью газете Los Angeles Times он признал, что при разработке этих документов руководствовался печально известной "Стратегической оборонной инициативой" времен президента Рональда Рейгана. Эта программа, известная также как "звездные войны", поглотила порядка $30 млрд из федерального бюджета США и была в конце концов свернута. "Эти поправки являются историческими (по своей сути), если учесть тот сдвиг парадигмы, который они собой представляют", - сказал законодатель.

Белый дом еще в июне подчеркнул, что "решительно возражает" против обеих выработанных Фрэнксом поправок. Тем не менее в окружении руководителя администрации США не пояснили, собирается ли демократ Обама применить право вето в отношении данной законотворческой инициативы. Срок должностных полномочий Обамы истекает 20 января, его меняет на посту главы государства республиканец Дональд Трамп.

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