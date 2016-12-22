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Качиньский ожидает, что Трамп будет общаться с Россией "с позиции силы"

Международная панорама
22 декабря, 22:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
При этом лидер правящей в Польше партии отметил, что предугадать внешнюю политику нового избранного президента США очень сложно
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© EPA/DAREK DELMANOWICZ POLAND OUT

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский ожидает, что избранный президент США Дональд Трамп будет общаться с Россией "с позиции силы". Об этом он заявил в опубликованном в четвtрг интервью агентству Reuters.

"Все указывает на то, что мы (США и Европа - прим. ТАСС) будем вести переговоры, но с позиции силы, а не как более слабый (собеседник) или как кто-то, кто отступает", - сказал он. При этом Качиньский отметил, что предугадать внешнюю политику нового американского президента очень сложно.

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Он также не разделяет беспокойство некоторых своих европейских коллег в связи с выдвижением на пост госсекретаря США президента и главного управляющего крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона.

"Мы знаем, что у Тиллерсона есть тесные связи с Россией. Вопрос в том, поменяется ли этот подход вместе со сменой должности, - отметил польский политик. - С точки зрения переговорщика, а Трамп является переговорщиком, назначение кого-то, у кого нет изначально негативного подхода к России, - это неплохой метод".

На прошлой неделе Трамп выдвинул на пост госсекретаря 64-летнего Тиллерсона, который возглавляет корпорацию ExxonMobil с 2006 года. Его кандидатура теперь должна быть утверждена сенатом Конгресса США. В июне 2013 года на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин наградил Тиллерсона орденом Дружбы за "значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".

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