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Госдеп назвал ВС США самыми сильными в истории человечества

Международная панорама
22 декабря, 23:22 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
В ведомстве также отметили высокий уровень руководства Пентагона
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Джон Кирби

Джон Кирби

© EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госдепартамент полагает, что американские вооруженные силы являются самыми сильными в истории человечества. Уверенность в этом выразил в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Джон Кирби.

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"Я считаю, что на протяжении всей истории человечества не было настолько боеспособных, развитых, обеспеченных ресурсами и сильных вооруженных сил, как у Соединенных Штатов на сегодняшний день", - так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина.

Кирби также отметил высокий уровень руководства Пентагона и утверждал, что "профессионализм, мастерство и боеспособность ВС США - вне всяких сомнений и споров".

Ранее Путин заявил, что Россия сильнее любого потенциального агрессора. При этом глава государства предупредил, что расслабляться и терять бдительность военным нельзя. "Нам еще много предстоит сделать, вместе с тем уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора", - заявил глава государства на коллегии минобороны. "Любого!" - повторил Верховный главнокомандующий.

Однако он предупредил: "Если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться". "С учетом скорости происходящих в мире событий мы даже не успеем заметить", - призвал к бдительности президент.

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