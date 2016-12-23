Сирийские войска уничтожили 120 террористов ИГ в 60 км к востоку от Алеппо

БЕЙРУТ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отбили в четверг атаки террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в 60 км к востоку от Алеппо. Как сообщило информационное агентство SANA, боевики угрожали захватом летного училища в районе Дейр-Хафир.

Защитники этого важного плацдарма правительственных сил отразили нападение и нанесли противнику потери. "Убиты свыше 120 террористов, уничтожены их военно-транспортные средства", - сообщил агентству представитель военного командования.

Начиная с сентября, банды ИГ регулярно нападают на Дейр-Хафир и пытаются овладеть этим форпостом сирийских войск. На этом направлении находится другой важный оборонительный рубеж - военный аэродром Квейрас, который был освобожден от террористов в ноябре 2015 года при поддержке российских ВКС.