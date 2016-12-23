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Сирийские войска уничтожили 120 террористов ИГ в 60 км к востоку от Алеппо

Международная панорама
23 декабря, 1:12 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Боевики угрожали захватом летного училища в районе Дейр-Хафир, сообщает агентство SANA
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БЕЙРУТ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отбили в четверг атаки террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в 60 км к востоку от Алеппо. Как сообщило информационное агентство SANA, боевики угрожали захватом летного училища в районе Дейр-Хафир.

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Защитники этого важного плацдарма правительственных сил отразили нападение и нанесли противнику потери. "Убиты свыше 120 террористов, уничтожены их военно-транспортные средства", - сообщил агентству представитель военного командования.

Начиная с сентября, банды ИГ регулярно нападают на Дейр-Хафир и пытаются овладеть этим форпостом сирийских войск. На этом направлении находится другой важный оборонительный рубеж - военный аэродром Квейрас, который был освобожден от террористов в ноябре 2015 года при поддержке российских ВКС.

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Темы
Кризис в Сирии Освобождение Алеппо Борьба с "Исламским государством"
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