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СМИ: Савченко исключена из комитета Рады по безопасности и обороне

Международная панорама
23 декабря, 13:09 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, декабря. /ТАСС
Депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что парламентарии не согласны с политическими поступками Надежды Савченко
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Надежда Савченко

Надежда Савченко

© Артем Геодакян/ТАСС

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко больше не будет принимать участия в заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил "24 канал" со ссылкой на заявление депутата от фракции "Народный фронт", члена комитета Андрея Тетерука.

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"На последнем заседании комитета мы единогласно приняли решение исключить Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Мы подписали постановление номер 5543, и теперь это постановление должно быть проголосовано на ближайшем заседании (Рады)", - сказал он.

Тетерук заявил, что парламентарии не согласны с политическими поступками Савченко. "Мы считаем ее действия личными и не представляющими деятельность нашего парламента. В мире есть мнение, что она является неопытным политиком, но это не оправдывает ее заявлений, которые она делает в пользу главарей террористических организаций", - добавил он.

Савченко "в изгнании"

Фракция "Батькивщина" 15 декабря исключила Савченко из своего состава.

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В конце октября депутат написала заявление о выходе из партии, по списку которой она была избрана в Раду в 2014 году, а уже 22 декабря Рада исключила депутата из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Савченко попала в немилость после своих частных поездок в провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и переговоров с их руководством.

Надежда Савченко была признана в России виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она была доставлена самолетом в Киев.

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