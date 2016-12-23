СМИ: Савченко исключена из комитета Рады по безопасности и обороне

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко больше не будет принимать участия в заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил "24 канал" со ссылкой на заявление депутата от фракции "Народный фронт", члена комитета Андрея Тетерука.

"На последнем заседании комитета мы единогласно приняли решение исключить Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Мы подписали постановление номер 5543, и теперь это постановление должно быть проголосовано на ближайшем заседании (Рады)", - сказал он.

Тетерук заявил, что парламентарии не согласны с политическими поступками Савченко. "Мы считаем ее действия личными и не представляющими деятельность нашего парламента. В мире есть мнение, что она является неопытным политиком, но это не оправдывает ее заявлений, которые она делает в пользу главарей террористических организаций", - добавил он.

Савченко "в изгнании"

Фракция "Батькивщина" 15 декабря исключила Савченко из своего состава.

В конце октября депутат написала заявление о выходе из партии, по списку которой она была избрана в Раду в 2014 году, а уже 22 декабря Рада исключила депутата из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Савченко попала в немилость после своих частных поездок в провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и переговоров с их руководством.

Надежда Савченко была признана в России виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она была доставлена самолетом в Киев.