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Басурин: Киев использует мирное население в качестве живого щита для захвата территории

Международная панорама
24 декабря, 14:39 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 24, декабря. /ТАСС
Ранее стало известно, что украинские силовики в рамках переброски сил к линии соприкосновения заняли находящийся в нейтральной зоне поселок Новолуганское
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ДОНЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Украинские силовики продолжают использовать мирное население в качестве живого щита для захвата территорий в нейтральной зоне в Донбассе. Об этом заявил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, комментируя захват батальоном "Донбасс-Украина" поселка Новолуганское к северо-западу от Дебальцева.

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"Командование ВСУ (Вооруженных сил Украины) продолжает захватывать населенные пункты, находящиеся в серой зоне, как в случае с населенными пунктами Пищевик, Водяное, Павлополь, и прикрываться мирным населением как щитом, всячески блокируя выход граждан из опасной зоны", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Басурин отметил, что захват населенного пункта в нейтральной зоне призван "поднять моральный дух среди военнослужащих и оправдаться перед общественностью". "Мы обращаемся к миссии ОБСЕ с призывом повлиять на украинское военное руководство об отводе данных подразделений и не подвергать жизнь мирных граждан опасности, - добавил Басурин. - В свою очередь, мы готовы к любому развитию событий, готовы дать жесткий отпор агрессору. Кровь украинских военнослужащих будет на киевской власти".

Ранее представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что подразделения украинских силовиков в рамках переброски сил к линии соприкосновения заняли находящийся в нейтральной зоне в районе Светлодарска поселок Новолуганское.

Нарушение "режима тишины"

Басурин также сообщил, что всего за минувшие сутки подразделения ВСУ обстреляли населенные пункты и районы ДНР свыше трех тысяч. Из них уже после полуночи 24 декабря, несмотря на объявленный в Донбассе "режим тишины", украинские силовики открывали огонь 176 раз.

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Под огнем ВСУ оказались горловские поселки Зайцево, Широкая Балка, Железная Балка, Красный Партизан, Михайловка и Озеряновка, Ясиноватая и близлежащие населенные пункты Крутая Балка, Васильевка и Спартак, донецкие поселки Александровка и Трудовские, а также южные села Коминтерново, Ленинское, Саханка и Безыменное.

При этом, по данным Басурина, в результате минометных обстрелов со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки погиб ополченец ДНР, еще один получил ранение.

"От минометного огня украинских бандитов погиб один военнослужащий ДНР и один получил ранение", - констатировал он. 

В среду, 21 декабря, участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в связи с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками вновь договорились об установлении в Донбассе режима прекращения огня. Нынешняя попытка "бессрочно" прекратить огонь стала уже десятой за весь период конфликта на Украине.

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