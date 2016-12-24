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В Тунисе задержали племянника исполнителя теракта на ярмарке в Берлине

Международная панорама
24 декабря, 15:55 дата обновления: 24 декабря, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС
Преступники общались между собой через Telegram, говорится в коммюнике Министерства внутренних дел республики
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© EPA/STR

ТУНИС, 24 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Три человека, в том числе племянник Аниса Амри, задержаны в Тунисе по подозрению в причастности к теракту в Берлине. Об этом в своем коммюнике сообщило Министерство внутренних дел республики.

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"Силы безопасности Туниса раскрыли деятельность террористической ячейки, в которую входили три человека в возрасте от 18 до 27 лет, в том числе племянник Аниса Амри, - отмечается в документе. - В ходе следствия было установлено, что преступники в целях избежать слежки и обеспечить безопасность своей переписки общались между собой через мобильное приложение-мессенджер Telegram".

Теракт в Берлине был совершен вечером 19 декабря, когда тягач с прицепом, которым, как предполагается, управлял террорист Анис Амри, въехал на территорию рождественской ярмарки. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". Амри был впоследствии ликвидирован в Милане правоохранительными органами.

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