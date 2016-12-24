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WP: использование террористами Telegram вызывает беспокойство у США

Международная панорама
24 декабря, 19:34 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Washington Post считает, что в последнее время экстремисты начали все чаще использовать этот мессенджер для пропаганды и вербовки новобранцев
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Переход экстремистов, в том числе и из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), с других мессенджеров и соцсетей на Telegram вызывает обеспокоенность у американских властей. Об этом сообщила газета Washington Post.

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Издание со ссылкой на представителя администрации США отмечает, что частое использование террористами Telegram - "главная причина беспокойства" Вашингтона. Популярность этого мессенджера среди боевиков он связал, в частности, с особенностью шифрования переписки, которое усложняет работу сотрудников правоохранительных органов по борьбе с терроризмом. Представитель администрации пояснил, что такие действия боевиков "вызывают тревогу" и указывают на тот факт, что они "в действительности хорошо приспосабливаются к современным технологиям".

По его словам, для прекращения терактов частные компании и правительство должны оставаться на шаг впереди террористов и "выяснить, как лишить их этих возможностей, прежде чем они даже начнут их использовать". "Но это никак не относится к Telegram", - утверждает он.

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Американский чиновник пояснил, что конкуренты Telegram - популярные социальные сети Twitter и Facebook - начали блокировать сотни тысяч учетных записей террористов. "Конструктивные шаги со стороны (соцсети) Twitter, например, стали одной из причин популярности Telegram (у экстремистов)", - отметил он. По версии представителя американской администрации, новые функции Telegram только усложняют задачу борьбы с терроризмом.

Washington Post считает, что в последнее время экстремисты начали все чаще использовать этот мессенджер для пропаганды и вербовки новобранцев. Однако создатель социальной сети "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров неоднократно заявлял о принимаемых мерах по блокировке каналов террористов.

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