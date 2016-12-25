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СМИ: Америке Трампа придется превзойти российские средства противодействия ПРО США

Международная панорама
25 декабря, 19:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Владимир Путин на большой пресс-конференции ранее заявил, что именно выход США из договора по ПРО создал предпосылки для новой гонки вооружений и вынудил РФ отвечать на этот вызов
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© EPA/HITOSHI MAESHIRO

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США придется предпринять шаги с целью превзойти возможности разработанных Россией новых ракет, способных преодолевать американскую систему противоракетной обороны (ПРО). Такое мнение высказал сегодня в эфире телеканала Fox News бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, считающийся одним из ближайших доверенных лиц избранного президента США Дональда Трампа.

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"В последние годы россияне существенно нарастили потенциал своих систем. Они разработали новые ракеты, ракеты нового типа, предназначенные для уклонения от наших систем ПРО. Они предпринимают ряд шагов, чтобы быть способными вести боевые действия", - сказал Гингрич.

По его убеждению, администрация Трампа будет вынуждена отреагировать на такие шаги. "Откровенно говоря, нам придется превзойти это. Нам не слишком хочется этим заниматься. Но если уж жить в реальном мире - позвольте мне сказать, то придется к такому привыкать", - заметил политик.

Он дал понять, что такая линия поведения соответствует натуре Трампа. "Таков он есть, так он будет действовать, блестяще это или глупо. Он (во время предвыборной кампании) одержал верх над 16-ю соперниками (претендентами на пост президента США от Республиканской партии), над Хиллари Клинтон (кандидат в президенты от Демократической партии) и элитными СМИ. Он не сдается", - заверил Гингрич, отвечая на вопрос о возможности новой гонки вооружений между США и РФ.

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Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что именно выход США из договора по ПРО создал предпосылки для новой гонки вооружений и вынудил РФ отвечать на этот вызов. "Предпосылки к новой гонке вооружений были созданы после выхода США из договора по противоракетной обороне", - сказал глава государства.

Президент отметил, что Россия не нарушает международных договоренностей по ПРО. "Я хочу это подчеркнуть: мы ничего не нарушаем, в том числе и СНВ-3, все договоренности по количеству носителей и боезарядов полностью соблюдаются", - сказал он, добавив, что совсем недавно "американские наблюдатели сидели на наших заводах, смотрели, как производятся ракеты и ядерные заряды". Путин выразил сожаление, что вместо того, чтобы в таком режиме продолжать сотрудничать, США вышли из договора по ПРО.

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