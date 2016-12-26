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Более 25 террористов ИГ ликвидированы в сирийской провинции Хомс

Международная панорама
26 декабря, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Боевики "Исламского государства" ликвидированы к западу от Пальмиры
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Силы сирийской армии уничтожили более 25 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к западу от Пальмиры (провинция Хомс). Об этом передало в понедельник агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его информации, террористы ликвидированы к востоку от авиабазы Т-4.

Ранее сообщалось, что сирийские военнослужащие и ополченцы ведут бои с бандами ИГ в 90 км к юго-западу от Пальмиры. Они продвигаются к захваченным боевиками стратегическим высотам Тулюль-эс-Соуд и населенному пункту Эш-Шарифа.

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