Более 25 террористов ИГ ликвидированы в сирийской провинции Хомс

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Силы сирийской армии уничтожили более 25 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к западу от Пальмиры (провинция Хомс). Об этом передало в понедельник агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его информации, террористы ликвидированы к востоку от авиабазы Т-4.

Ранее сообщалось, что сирийские военнослужащие и ополченцы ведут бои с бандами ИГ в 90 км к юго-западу от Пальмиры. Они продвигаются к захваченным боевиками стратегическим высотам Тулюль-эс-Соуд и населенному пункту Эш-Шарифа.