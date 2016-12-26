Мэр литовского города потребовал снять с новогодней елки "советскую" звезду

ВИЛЬНЮС, 26 декабря. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Жители литовского городка Шимонис не согласились с требованием местного мэра снять с установленной на городской площади рождественской елки пятиконечную звезду. По словам жителей, этот символ не вызывает у них никакого негатива.

Живущий в Шимонисе мэр Купишкского района Дайнюс Бардаускас не согласен с местным населением. Для него горящая на елке звезда является не символом Рождества и Нового года, а напоминанием о коммунистической идеологии и СССР, на знамени которого находился этот символ. Политик, являющийся членом партии "Союз Отечества - христианские демократы", попытался заставить городскую общественность "деидеологизировать" елку, однако его требование получило противодействие не только со стороны местного населения, но и со стороны духовенства.

"Для кого-то пятиконечная звезда в первую очередь, возможно, и ассоциируется с коммунизмом, но для меня такое сравнение равнозначно утверждению, что каждый лысый мужчина прежде всего напоминает вождя мирового пролетариата", - заявил настоятель местного костела Вознесения Девы Марии Саулюс Кумелюс.

С ним согласился епископ-эмирит Паневежского епископата Йонас Кауняцкас. "Не вижу в пятиконечной звезде ничего коммунистического", - сказал он.

Кауняцкас счел требование мэра Бардаускаса проявлением политического ханжества. Епископ сравнил эту ситуацию с демаршами отдельных жителей Паневежиса, которые заявили, что рождественское украшение центра города в красно-сине-белых тонах необходимо убрать, так как это является "напоминанием о России, флаг которой таких же цветов".

Елочная звезда-навершие является традиционным украшением в Новый год и Рождество. Она символизирует Вифлеемскую звезду, увидев которую, волхвы, согласно Евангелию от Матфея, прибыли в Вифлеем Иудейский, чтобы поклониться рожденному "царю Иудейскому".