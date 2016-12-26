Материалы видеонаблюдения указывают на пребывание берлинского террориста в Лионе

ПАРИЖ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Террорист Анис Амри находился на территории Франции после совершения теракта в Берлине. О наличии материалов видеонаблюдения, подтверждающих это, сообщил телеканал BFM-TV.

Видеозаписи указывают на то, что Анис Амри находился на вокзале Пар-Дьё города Лиона (центр страны). По данным BFM-TV, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он входит в здание вокзала 22 декабря в начале второй половины дня. Террорист был также заснят во время покупки билета по маршруту Лион - Шамбери - Милан. Кроме того, камеры зафиксировали Амри стоящим на перроне: на голове у него спортивная шапка, а на спине - рюкзак.

Именно в рюкзаке застреленного полицией в Италии Аниса Амри был найден железнодорожный билет на поезд из Шамбери до Милана. Огонь по террористу полиция открыла после того, как Амри достал рюкзака пистолет и выстрелил в одного из полицейских, которые пытались проверить у него документы.

В настоящее время в обработке находятся записи с железнодорожного вокзала города Шамбери (восток Франции), сообщил телеканал. По сведениям BFM-TV, поиски там материалов с изображением Аниса Амри затянулись, так как террорист делал в Шамбери пересадку, а она могла пройти очень быстро. До сих пор, отмечает канал, совершенно не ясно, каким образом террорист добрался из Германии до Лиона: это мог быть и рейсовый автобус, и один из поездов, и автомашина. Террорист также мог изменять свою внешность, кроме того, он располагал шестью поддельными удостоверениями личности на разные фамилии.

Теракт в Берлине был совершен вечером 19 декабря, когда тягач с прицепом, которым, как предполагается, управлял террорист Анис Амри, въехал на территорию рождественской ярмарки. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Амри был впоследствии ликвидирован в Милане правоохранительными органами.