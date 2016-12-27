Анис Амри застрелил польского водителя за несколько часов до теракта в Берлине

БЕРЛИН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Вскрытие тела польского водителя, у которого был угнан грузовик для совершения теракта в Берлине на прошлой неделе, показало, что он получил огнестрельное ранение в голову задолго до того, как транспортное средство въехало в толпу посетителей рождественской ярмарки. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники в следственных органах.

Таким образом, версия, что сотрудник транспортной компании, находясь в кабине рядом с террористом, пытался помешать совершить наезд на граждан и выкрутить руль, за что и получил смертельное ранение, не находит подтверждения. В интернете впоследствии появилась петиция с призывом посмертно присудить поляку Крест за заслуги перед ФРГ, на данный момент она собрала 37,4 тыс. электронных подписей. Если их накопится 50 тыс., то петиция будет направлена немецкому президенту Йоахиму Гауку.

Теперь же правоохранительные органы установили, что исламист выстрелил в голову водителю грузовика примерно за 3 часа до теракта. Следователи не исключают, что в момент наезда на посетителей ярмарки при определенных обстоятельствах он все же был жив, но точно находился в бессознательном состоянии и не был в состоянии осуществлять осознанные действия, пишет газета.

Теракт в Берлине был совершен вечером 19 декабря - тягач с прицепом, которым управлял тунисец Анис Амри, въехал на территорию рождественского рынка. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Амри был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.