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СМИ: сирийские войска отбили атаку ИГ в 52 км от к востоку от Алеппо

Международная панорама
27 декабря, 15:54 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Террористы пытались захватить оборонительный рубеж сирийских войск на территории летного училища
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БЕЙРУТ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев сумели отразить атаки террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в 52 км к востоку от Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Банды ИГ прорывались к оборонительному рубежу правительственных сил, созданному на территории летного училища в Дейр-Хафир. Бой произошел в северу от него в местечке Насрулла.

"Защитники училища нанесли противнику потери и вывели из строя не менее трех внедорожников с взрывчаткой, которые пытались приблизиться к их позициям", - сообщил агентству представитель военного командования.

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Ранее в этом районе были убиты свыше 50 террористов. Начиная с сентября 2016 года, банды ИГ регулярно нападают на Дейр-Хафир и пытаются овладеть этим форпостом сирийских войск. На этом направлении находится другой важный оборонительный рубеж - военный аэродром Квейрас, который был освобожден от террористов в ноябре 2015 года при поддержке российских ВКС.

Сирийские военнослужащие отбили также атаки банд ИГ под городом Дейр-эз-Зор на Евфрате (420 км от Дамаска). Как сообщила газета Al-Watan, на помощь бойцам пришли ополченцы местных племен. Вместе им удалось не допустить захвата террористами промышленного района Эс-Синаа на окраине города. Были убиты 15 боевиков.

Бои с бандами ИГ идут в 90 км к юго-западу от Пальмиры у стратегических высот Тулюль-эс-Соуд и в 45 км к северо- востоку от города Эс-Сувейда в южном регионе Сирии. Там войска пресекли попытку террористов просочиться к высотам Телль-Банат. В этом районе сирийские военные неоднократно уничтожали колонны ИГ с бензовозами. В автоцистернах перевозились нефтепродукты с месторождений, захваченных бандами ИГ на востоке Сирии.

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