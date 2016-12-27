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Трамп выдвинул Боссерта на пост помощника по безопасности

Международная панорама
27 декабря, 17:51 UTC+3
Боссерт занимал пост заместителя советника по внутренней безопасности в администрации Буша-младшего
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Томаса Боссерта на пост помощника главы Белого дома по вопросам национальной безопасности и борьбе с терроризмом.

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Как отмечается в заявлении, размещенном на сайте избранного президента, в обязанности Боссерта будет входить "подготовка рекомендаций для президента по вопросам, касающимся национальной безопасности, борьбы с терроризмом и кибербезопасности, а также координация деятельности членов правительства в этих областях".

В прежних американских администрациях этими вопросами занимался заместитель помощника президента по национальной безопасности, однако Трамп решил придать этой должности новый, более высокий статус. Как отмечается в заявлении, Боссерт будет действовать параллельно с помощником президента по национальной безопасности генерал-лейтенантом в отставке Майклом Флинном, бывшим директором Разведывательного управления Минобороны США.

"Это решение - свидетельство непреклонной решимости избранного президента Дональда Трампа обеспечить безопасность страны, - подчеркивается в документе. - Томас Боссерт сосредоточит внимание на вопросах внутренней и транснациональной безопасности, в то время как генерал Майкл Флинн будет уделять основное внимание проблемам международной безопасности".

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В администрации Джорджа Буша-младшего Боссерт занимал пост заместителя советника по национальной безопасности, участвовал в 2007 году в разработке национальной стратегии безопасности, занимался вопросами стратегии США в киберпространстве, занимал пост руководителя программ защиты объектов инфраструктуры. С 2009 года Боссерт возглавлял консалтинговую компанию по вопросам национальной безопасности и занимался проблемами кибербезопасности в неправительственной организации Атлантический совет (Atlantic Council).

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