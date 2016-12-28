Абэ сказал Обаме, что он продолжит убеждать Трампа в важности ТТП

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ТОКИО, 28 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал президенту США Бараку Обаме, что он будет упорно продолжать убеждать следующего главу Белого дома Дональда Трампа в важности реализации соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).
Как сообщило в среду агентство Kyodo, об этом речь зашла во время встречи лидеров двух государств на базе Корпуса морской пехоты США Кэмп-Смит, которая прошла перед их совместным посещением Перл-Харбора.
Подробное содержание их разговора не приводится. Однако, по данным Kyodo, Абэ и Обама также сошлись во мнении о том, что необходимо внимательно следить за передвижениями единственного китайского авианосца "Ляонин". Со своей стороны японский премьер выразил готовность Токио продолжать работы по переносу авиабазы морской пехоты США Футэмма из густонаселенного города Гинован в район Хэноко в пределах префектуры Окинава.
Вместе с тем Абэ назвал достойным сожаления инцидент с американским конвертопланом MV-22 Osprey, который 13 декабря совершил экстренную посадку и разрушился. Местное население считает полеты этих машин опасными, так что эта авария лишь подогрела недовольство относительно размещенных на Окинаве американских военных объектов.
Затронули стороны и состояние японско-американского альянса, который, по оценке Обамы, силен как никогда и "является краеугольным камнем для мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, движущей силой прогресса". Уходящий американский президент выразил надежду на то, что "альянс станет еще крепче, чем до сих пор".