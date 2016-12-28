Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Киргизии одобрил сокращение полномочий главы государства

Международная панорама
28 декабря, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Поправки коснутся полномочий президента, премьер-министра и парламента, а также правоохранительной и судебной систем
Материал из 1 страницы
Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон о внесении изменений в конституцию страны. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте президента.

Изменения в конституцию направлены, в частности, на "укрепление независимости и суверенитета Кыргызской Республики; укрепление парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями государственной власти", отмечается в сообщении. Кроме того, они предусматривают "совершенствование конституционной основы для продолжения судебной реформы и проведения реформы правоохранительных органов".

Закон вступит в силу по истечении 15 дней со дня его официального опубликования - 15 января 2017 года. Исключение составляют изменения в некоторых статьях, которые начнут действовать с 1 декабря 2017 года.

Референдум в Киргизии состоялся 11 декабря. Явка на референдуме составила 42,09% из 2,851 млн внесенных в списки избирателей граждан республики, из них 79,59% проголосовали "за" изменение основного закона, 15,40% выступили "против". 

По итогам референдума было одобрено около 30 изменений Конституции. Поправки, в частности, сокращают полномочия президента до одного шестилетнего срока, и вместе с тем предполагают возможность баллотироваться на должность премьер-министра неограниченное число раз. Помимо этого, предусматривается проведение реформы судебной и правоохранительной систем. Эксперты полагают, что референдум стал очередным шагом страны на пути к парламентской форме правления.

Смотрите также

ЦИК Киргизии утвердил итоги референдума по поправкам в конституцию
Почти 80% избирателей Киргизии одобрили конституционную реформу
На референдуме в Киргизии за изменение конституции проголосовали 79,59% граждан

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Референдум о поправках в конституцию Киргизии
Страны
Киргизия
В других СМИ
Реклама
Фото
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
Интересное
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
2
Минздрав рассказал о фантастических результатах первого российского препарата против рака
3
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
4
Биография Елизаветы Глинки
5
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
6
Российские саперы нашли в Алеппо боеприпасы производства США, Германии и Болгарии
7
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
Темы дня
Реклама