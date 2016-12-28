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Киев пообещал освободить 29 декабря 15 жителей Донбасса

Международная панорама
28 декабря, 15:58 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 28, декабря. /ТАСС
По словам представителя ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольги Кобцевой, Украина передаст пять человек из Луганска и 10 человек из Донецка
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛУГАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Украинские власти обещают в четверг, 29 декабря, освободить 15 жителей Донбасса, которые будут переданы представителям провозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). Об этом в среду сообщила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

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"Завтра Украина в одностороннем порядке передает 15 человек: пять человек из Луганска и 10 человек из Донецка", - приводит ее слова Луганскинформцентр.

По словам Кобцевой, "передача состоится с 14:00 до 15:00 (15:00-16:00 мск)".

Обмен пленными в формате "всех на всех" является одним из требований комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного в феврале 2015 года. В течение двух лет стороны неоднократно обменивались небольшими группами пленных, но полного освобождения удерживаемых лиц не произошло.

В течение последних двух недель провозглашенные республики передали украинской стороне трех пленных. Вместе с тем ДНР и ЛНР настаивают на освобождении удерживаемых по формуле "всех на всех". В конце сентября стороны заявили о готовности провести такой обмен. Тогда республики Донбасса рассчитывали вернуть 618 своих сторонников в обмен на 47 украинских военных, позднее Киев предложил освободить 228 пленных представителей Донбасса в обмен на 42 украинцев".

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