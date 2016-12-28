В ДНР заявили о 100 пленных в тайных тюрьмах Украины

ДОНЕЦК, 28 декабря. /ТАСС/. Около 100 сторонников провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), которых украинская сторона не включает в списки для обмена, могут находиться в незаконных местах лишения свободы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"По моей информации, около 100 наших ребят находятся в тайных тюрьмах", - приводит ее слова Донецкое агентство новостей.

Накануне Морозова сообщала, что располагает данными как минимум о 15 тайных тюрьмах Службы безопасности Украины (СБУ), в которых содержатся сторонники ДНР и провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Она также заявила, что власти республик Донбасса готовы провести обмен пленными с Украиной по формуле "690 на 47".