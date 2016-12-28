Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа за поддержку Израиля.

"Избранный президент Трамп, я благодарю Вас за теплое дружеское отношение и однозначную поддержку Израиля", - написал сегодня премьер в сети микроблогов Twitter.

President-elect Trump, thank you for your warm friendship and your clear-cut support for Israel! @IvankaTrump @DonaldJTrumpJr https://t.co/lURPimG0wS — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 28 декабря 2016 г.

Ранее в среду Трамп, вступающий в должность 20 января, сообщил, что недоволен шагами действующего главы государства Барака Обамы по передаче властных полномочий. Последние действия нынешней администрации привели в том числе к потере добрых отношений с Израилем, написал республиканец в сети микроблогов Twitter.

"Делаю все возможное, чтобы не обращать внимание на многочисленные подстрекательские заявления и препятствия со стороны президента О. (Обамы - прим. ТАСС). Думал, что это будет спокойная передача власти - (но) нет", - написал Трамп.

"Мы не можем продолжать терпеть то, что к Израилю относятся с полным неуважением и пренебрежением. Раньше они были большими друзьями США, но не теперь. Началом конца была ужасная сделка с Ираном, а теперь это (резолюция СБ ООН - прим. ТАСС)! Будь сильным, Израиль, 20 января приближается!" - добавил избранный президент США.

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.

В пятницу Совет Безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях. За документ высказались 14 из 15 членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не последовав просьбе Иерусалима заблокировать текст.

Ранее Трамп призывал действующую администрацию США не допустить принятия резолюции и наложить на нее вето. Избранный президент подчеркивал, что мира между израильтянами и палестинцами можно достигнуть только путем прямых переговоров сторон. Принятая же резолюция, по его словам, ставит Иерусалим "в очень плохую позицию" на переговорах.

Ранее бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, считающийся одним из ближайших доверенных лиц Трампа, заявил, что республиканец после инаугурации 20 января отменит до 70% указов, подписанных его предшественником.