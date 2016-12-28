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AP: Аббас готов на переговоры с Израилем в случае остановки расширения поселений

Международная панорама
28 декабря, 22:34 дата обновления: 28 декабря, 22:57 UTC+3
Палестинский лидер настаивает на том, чтобы переговоры основывались на принятой ранее резолюции 2334 Совбеза ООН
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Махмуд Аббас

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что он готов возобновить мирные переговоры с Израилем, если он остановит строительство своих поселений на палестинских территориях. Об этом сообщило агентство AP.

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Комментируя выступление госсекретаря США Джона Керри, Аббас сообщил о готовности к переговорам "спустя определенное  время и при условии соблюдения международного права". Глава Палестины настаивает на том, чтобы переговоры основывались на принятой в прошлую пятницу резолюции 2334 Совета Безопасности ООН.

За резолюцию проголосовали 14 членов Совбеза ООН. Делегация США решила воздержаться, не приняв во внимание призывы еврейского государства заблокировать текст. В резолюции подчеркивается, что строительство Израилем поселений на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим, "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права", а также служит серьезным препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств. СБ ООН потребовал от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность" и выполнять "все свои обязательства в этом отношении".

В среду Керри заявил, что решение воздержаться при голосовании в ООН по Израилю соответствует ценностям США. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал пересмотреть политику США в отношении Израиля и выразил сожаление относительно того, что США допустили принятие антиизраильской резолюции.

Палестино-израильский конфликт: война идеологий

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Персоны
Аббас, Махмуд
Страны
Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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