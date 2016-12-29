СМИ: полиция Италии обыскала дома, в которых мог проживать берлинский террорист

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Итальянская полиция провела обыски в двух домах, где мог проживать тунисец Анис Амри, совершивший на прошлой неделе теракт на рождественском рынке в Берлине. Об этом в среду вечером сообщило агентство AFP.
По его данным, жилые помещения, где проводился обыск, находятся в городе Априлия, расположенном к юго-востоку от Рима. Полиция не уточнила, были ли опрошены жители домов и изымались ли какие-либо документы в ходе обысков.
Вечером 19 декабря Амри, как считает следствие, совершил теракт в столице ФРГ. Тяжелый тягач, которым Амри, как предполагается, управлял, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Амри был впоследствии ликвидирован в Милане правоохранительными органами.