СМИ: Вашингтон хочет избежать киберконфликта с Москвой

СМИ: Вашингтон хочет избежать киберконфликта с МосквойМеждународная панорама 29 декабря, 3:51
Глава UFC подтвердил, что Нурмагомедов отказался от поединка с АльдоСпорт 29 декабря, 3:35
СМИ: эксперты NASA примут участие в расследовании аварии "Прогресса"Космос 29 декабря, 3:11
Мантуров: доля важнейших лекарств российского производства достигнет 90% к 2018 годуОбщество 29 декабря, 2:51
Трамп и Обама обсудили гладкую передачу полномочий в СШАМеждународная панорама 29 декабря, 2:11
Мать Кэрри Фишер госпитализирована после смерти дочериКультура 29 декабря, 1:53
Депутаты Рады поддерживают законопроект о защите русского языка на УкраинеМеждународная панорама 29 декабря, 1:45
Полиция Нью-Йорка выразила соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154Общество 29 декабря, 1:40
В Рио-де-Жанейро полиция и пожарные просят отменить празднование Нового годаОбщество 29 декабря, 1:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вашингтон намерен в ближайшие сутки объявить о своем ответе на приписанные России кибератаки против американских политических институтов, однако не стремится к полномасштабной конфронтации с Москвой в этой сфере. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.
По словам двух его источников из числа официальных лиц, среди мер, которые предметно обсуждали в администрации, входит введение адресных экономических санкций против россиян, предъявление им заочных обвинений, ограничения в отношении дипломатов РФ, а также распространение порочащей информации о российских официальных лицах и олигархах. Вместе с тем агентство подчеркивает, что власти США решили не предпринимать таких шагов, которые, по их мнению, могли бы спровоцировать полномасштабную конфронтацию между США и Россией в киберпространстве.
Спекуляции относительно хакеров, действующих якобы по указке России, регулярно появляются в американских СМИ в последние месяцы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, доказательств того, что спецслужбы РФ каким-либо образом повлияли на результат избирательной кампании в США, не представлено.