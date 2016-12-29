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СМИ: Вашингтон хочет избежать киберконфликта с Москвой

Международная панорама
29 декабря, 3:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
По данным источников Reuters, власти США, в частности, обсуждали введение адресных экономических санкций и распространение порочащей информации о российских официальных лицах и олигархах
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© AP Photo/John Locher

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вашингтон намерен в ближайшие сутки объявить о своем ответе на приписанные России кибератаки против американских политических институтов, однако не стремится к полномасштабной конфронтации с Москвой в этой сфере. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

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По словам двух его источников из числа официальных лиц, среди мер, которые предметно обсуждали в администрации, входит введение адресных экономических санкций против россиян, предъявление им заочных обвинений, ограничения в отношении дипломатов РФ, а также распространение порочащей информации о российских официальных лицах и олигархах. Вместе с тем агентство подчеркивает, что власти США решили не предпринимать таких шагов, которые, по их мнению, могли бы спровоцировать полномасштабную конфронтацию между США и Россией в киберпространстве.

Спекуляции относительно хакеров, действующих якобы по указке России, регулярно появляются в американских СМИ в последние месяцы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, доказательств того, что спецслужбы РФ каким-либо образом повлияли на результат избирательной кампании в США, не представлено.

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