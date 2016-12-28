CNN: США в четверг объявят о своем ответе на приписанные РФ кибератаки

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти США в четверг официально объявят о том, каким будет их ответ на приписанные России кибератаки против американских политических институтов в период президентской гонки. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным его источников из числа официальных лиц, Вашингтон планирует назвать имена тех людей, которые якобы причастны к похищению информации из систем Национального комитета Демократической партии (НКДП) и публикации этих данных. Американские власти намерены также предпринять шаги в дипломатической сфере и расширить санкции против россиян. Кроме того, США якобы готовят и некие секретные меры, подробности которых разглашаться не будут.

Спекуляции относительно хакеров, действующих якобы по указке России, регулярно появляются в американских СМИ в последние месяцы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, доказательств того, что спецслужбы РФ каким-либо образом повлияли на результат избирательной кампании в США, не представлено.