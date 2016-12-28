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CNN: США в четверг объявят о своем ответе на приписанные РФ кибератаки

Международная панорама
28 декабря, 22:45 дата обновления: 28 декабря, 23:00 UTC+3
По данным источников телеканала, Вашингтон, в частности, намерен предпринять меры в дипломатической сфере и расширить санкции против россиян
Материал из 1 страницы
© EPA/ANDREW GOMBERT

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти США в четверг официально объявят о том, каким будет их ответ на приписанные России кибератаки против американских политических институтов в период президентской гонки. Об этом сообщил телеканал CNN.

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По данным его источников из числа официальных лиц, Вашингтон планирует назвать имена тех людей, которые якобы причастны к похищению информации из систем Национального комитета Демократической партии (НКДП) и публикации этих данных. Американские власти намерены также предпринять шаги в дипломатической сфере и расширить санкции против россиян. Кроме того, США якобы готовят и некие секретные меры, подробности которых разглашаться не будут.

Спекуляции относительно хакеров, действующих якобы по указке России, регулярно появляются в американских СМИ в последние месяцы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, доказательств того, что спецслужбы РФ каким-либо образом повлияли на результат избирательной кампании в США, не представлено. 

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