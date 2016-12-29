Эрдоган приветствовал перемирие в Сирии

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган приветствовал объявленное в четверг перемирие между сторонами конфликта в Сирии и пообещал продолжить борьбу против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и других террористических организаций. Об этом сообщает агентство Reuters.
Турецкий президент поблагодарил за достижение перемирия в Сирии Россию и других участников переговоров. "Эта возможность не должна быть упущена, - заявил Эрдоган, имея в виду возможность урегулирования конфликта, открывающуюся в результате прекращения огня. - Я благодарю все стороны, включая Россию, за перемирие".
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).
Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС