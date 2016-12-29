Эрдоган приветствовал перемирие в Сирии

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган приветствовал объявленное в четверг перемирие между сторонами конфликта в Сирии и пообещал продолжить борьбу против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и других террористических организаций. Об этом сообщает агентство Reuters.

Турецкий президент поблагодарил за достижение перемирия в Сирии Россию и других участников переговоров. "Эта возможность не должна быть упущена, - заявил Эрдоган, имея в виду возможность урегулирования конфликта, открывающуюся в результате прекращения огня. - Я благодарю все стороны, включая Россию, за перемирие".

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика "Исламское государство" в Ираке и Сирии Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС