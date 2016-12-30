NYT: введенные Обамой санкции против РФ призваны осложнить действия Трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Санкции, введенные администрацией Барака Обамы в ответ на приписываемые России хакерские атаки, призваны осложнить действия избранного президента США Дональда Трампа, говорится в статье NYT.
Ранее в этот день власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов, объявили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд и ввели санкции против Федеральной службы безопасности РФ и Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России, а также против высшего руководства ГРУ.
"Санкции были также нацелены на то, чтобы ограничить свободу действий избранного президента Дональда Трампа", - утверждает издание.
Как поясняет газета, теперь Трампу предстоит решить, следует ли отменять введенные в четверг санкции. "Если он поступит таким образом, то он тем самым фактически отвергнет выводы своих разведывательных ведомств", - отмечает NYT.
В России ранее неоднократно заявляли о непричастности Москвы к кибератакам на американские политические институты. Введенные санкции в Кремле назвали проявлением агрессивной внешней политики.