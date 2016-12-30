Вашингтон готов к ответным мерам Москвы на антироссийские санкции

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вашингтон подготовлен к тем мерам, которые может предпринять РФ в ответ на антироссийские санкции. Об этом заявила в четверг в эфире телеканала CNN помощница президента США по вопросам борьбы с терроризмом Лиза Монако.

"Эти шаги (против РФ - прим. ТАСС) приняты нами целенаправленно с учетом национальных интересов США", - заверила Монако. "Мы готовы к ответным мерам, которые могут предпринять российские власти", - подчеркнула она.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя введение Вашингтоном новых санкций за якобы вовлеченность Москвы в хакерские атаки на США, заявил, что РФ даст США адекватный ответ. Он назвал действия американской стороны проявлением непредсказуемой агрессии.

"Поставлена на карту репутация США": реакция российской стороны на введение санкций