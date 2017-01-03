Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Новый год
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.12:
$ 60.66
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: гражданин Киргизии отрицает причастность к теракту в ночном клубе Стамбула

Международная панорама
3 января, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС
Яхье Машрапов заявил, что на момент нападения он находился за пределами Турции
Материал из 1 страницы
© EPA/DENIZ TOPRAK

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Гражданин Киргизии Яхье Машрапов (ранее агентство EFЕ сообщало, что подозреваемого зовут Яхье Машрапов) отрицает причастность к совершенному теракту в Стамбуле в ночь на 1 января. Об этом он сообщил в интервью изданию Turmush.

Смотрите также
СМИ: в совершении теракта в Стамбуле подозревается гражданин Киргизии

"Когда был теракт, 31 декабря, я был в Киргизии. Я никак не причастен к теракту в Турции. С 2011 года я летаю в Стамбул по работе", - сообщил он изданию.

Ранее турецкие СМИ распространили информацию о том, что нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле мог совершить 28-летний гражданин Киргизии Яхье Машрапов.

В ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй. Погибли 39 человек, 16 из них - иностранцы. В генконсульстве РФ сообщили, что среди погибших есть россиянка. Также жертвами теракта стали граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Иордании, Ливии и Израиля.

"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле

Крупнейшие теракты в Турции в 2015-2016 годах. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Теракты в Турции
Страны
Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
15
Не менее 35 человек погибли в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
Интересное
План "Дропшот": 60 лет апокалипсису, которого удалось избежать
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
"Доктор Лиза, мы не подведем"
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Три сотрудника саратовского правительства погибли в ДТП
2
СМИ: одному из главарей ИГ удалось пробраться в Европу вместе с 400 боевиками
3
Сестра Майкла Джексона поп-звезда Джанет родила первенца в 50 лет
4
Фуркад намерен обсудить с широким кругом биатлонистов возможный бойкот этапов КМ
5
В Калининграде самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту
6
Белый дом: санкции против лидеров государств являются "чрезвычайной мерой"
7
Путин внес изменения в положение о прохождении военной службы и дисциплинарный устав ВС РФ
Темы дня
Реклама