СМИ: гражданин Киргизии отрицает причастность к теракту в ночном клубе Стамбула

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Гражданин Киргизии Яхье Машрапов (ранее агентство EFЕ сообщало, что подозреваемого зовут Яхье Машрапов) отрицает причастность к совершенному теракту в Стамбуле в ночь на 1 января. Об этом он сообщил в интервью изданию Turmush.

"Когда был теракт, 31 декабря, я был в Киргизии. Я никак не причастен к теракту в Турции. С 2011 года я летаю в Стамбул по работе", - сообщил он изданию.

Ранее турецкие СМИ распространили информацию о том, что нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле мог совершить 28-летний гражданин Киргизии Яхье Машрапов.

В ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй. Погибли 39 человек, 16 из них - иностранцы. В генконсульстве РФ сообщили, что среди погибших есть россиянка. Также жертвами теракта стали граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Иордании, Ливии и Израиля.

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