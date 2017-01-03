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СМИ: сирийская армия окружила оплот террористов "Ан-Нусры" под Дамаском

Международная панорама
3 января, 19:19 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Губернатор провинции Риф-Димашк Аля Ибрагим сообщил, что военнослужащие в ближайшие часы полностью возьмут под контроль водоканал, питающий Дамаск, что позволит наладить водоснабжение столицы
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БЕЙРУТ, 3 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийские войска преследуют банды террористов в долине Вади- Барада под Дамаском с целью возвращения под контроль расположенных там водных источников.

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Как сообщила в электронной версии газета Al Watan, правительственные силы находятся сейчас в 600 метрах от крупнейшего резервуара питьевой воды в Айн-эль-Фиджи и вступили в боестолкновения с противником.

Губернатор провинции Риф-Димашк Аля Ибрагим сообщил изданию, что сирийские военнослужащие в ближайшие часы полностью возьмут под контроль водоканал, питающий Дамаск, что позволит провести ремонтные работы и наладить водоснабжение столицы. По его словам, боевики из ряда вооруженных формирований готовы заключить соглашение о локальном примирении в Вади-Барада, но им препятствуют экстремисты из "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан- Нусра", запрещена в РФ). "Командование ВС САР не будет идти на уступки террористам, принято окончательное решение ликвидировать их оплот на подступах к столице", - подчеркнул губернатор.

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Операция против бандформирований началась сразу после диверсии 23 декабря прошлого года на трубопроводе, по которому вода из долины Вади-Барада поступает в город. Террористы загрязнили объект дизельным топливом, что вызвало перебои в снабжении Дамаска питьевой водой.

Как отметил Ибрагим, на других фронтах под столицей стороны соблюдают перемирие, вступившее в силу 30 декабря. Он сообщил, что процесс локального примирения будет завершен в южных предместьях Ильда, Бабилла и Бейт-Сахем, а также в Бейт-Сабер и Бейт-Джан. "Вооруженные оппозиционеры, которые противостояли бандам "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ) и "Джебхат ан-Нусры", присоединятся к сирийской армии и продолжат борьбу с террористами", - указал губернатор.

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