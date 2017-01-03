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Госдеп: РФ не обращает внимание на срывы Асадом перемирия в Сирии

Международная панорама
3 января, 23:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Перемирие в Сирии вступило в силу с 30 декабря, его гарантами выступают Россия и Турция
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НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Москва попустительствует президенту Сирии Башару Асаду, который использует как режим прекращения огня, так и его срывы для разгрома оппозиции. С таким утверждением выступил в эфире телекомпании Эм-эс-эн-би-си начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

"Мы видим то же самое, что видели до сих пор. Россия не желает или не может должным образом повлиять на Асада с целью прекратить бомбить оппозиционные группировки. А Асад и особенно Иран идут и действуют, несмотря ни на что, используют паузы (в боевых действиях), чтобы продолжать крушить оппозицию", - утверждает Кирби.

По его мнению, США "более чем кто-либо хотят достижения успешного перемирия, хотя и не были вовлечены в процесс его заключения".

Перемирие в Сирии вступило в силу с 00:00 (01:00 мск) 30 декабря, его гарантами выступают Россия и Турция. К нему присоединились вооруженные формирования оппозиции "Фейлак аш-Шам", "Джебхат Ахли аш-Шам" ("Джейш аль-Муджахидин", "Сувар аш-Шам"), "Фирка Султан Мурад", "Джейш Идлиб", "Сукур аш-Шам", "Фейлак Рахман", "Джебхат аш-Шамия", "Таджамуа Фастакин", "Джейш аль-Иза", "Джейш ан-Наср", "Аль- Фиркат аль-Уля ас-Сахилия" ("1-я прибрежная дивизия"), "Джейш аль-Ислам", "Лива Шухада аль-Ислам", сообщил ранее сегодня российский Центр по примирению враждующих сторон.

По его данным, за минувшие сутки российские военные зафиксировали в Сирии 27 нарушений режима прекращения боевых действий, турецкие - 18. В центре отметили, что по всем этим нарушениям проводятся разбирательства и "принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев".

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