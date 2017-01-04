Сирийские войска провели операции против террористов в провинции Хомс

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БЕЙРУТ, 4 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды народного ополчения атаковали оплоты террористов к северу от города Хомс (165 км от Дамаска). Как сообщила в электронной версии газета Al Watan, артиллерия правительственных сил нанесла удары по скоплениям боевиков из экстремистской группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) в населенных пунктах Эль-Махатта и Джавалек.
По ее информации, среди ликвидированных террористов - восемь полевых командиров "Ан-Нусры".
Боестолкновения с бандформированиями, на которые не распространяется действие режима прекращения огня, имели место к северо-западу от Хомса в местности Эль-Хоула. Артиллерия сирийской армии вела там огонь по укрепленным районам "Ан-Нусры" и ее союзников в Эт-Тейбе, Кфар-Лаха, Толедо, Кармус и Марьямин. "Противник понес потери убитыми и ранеными, уничтожены его огневые позиции и военно- транспортные средства", - сообщила Al Watan.
ВВС Сирии атаковали позиции террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) на подступах к Пальмире (240 км от Дамаска) в восточной части провинции Хомс. Налет был совершен также на тыловую базу боевиков в оазисе Эс-Сухна в глубине Сирийской пустыни. Поступили сообщения о боях между войсками и бандами ИГ в районе военного аэродрома Т-4 и в местности Джуб-эль-Джаррах в западных окрестностях Пальмиры. О потерях сторон сведений не приводится.
Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.
Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.
ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).