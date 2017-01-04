Сирийские войска провели операции против террористов в провинции Хомс

БЕЙРУТ, 4 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды народного ополчения атаковали оплоты террористов к северу от города Хомс (165 км от Дамаска). Как сообщила в электронной версии газета Al Watan, артиллерия правительственных сил нанесла удары по скоплениям боевиков из экстремистской группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) в населенных пунктах Эль-Махатта и Джавалек.

По ее информации, среди ликвидированных террористов - восемь полевых командиров "Ан-Нусры".

Боестолкновения с бандформированиями, на которые не распространяется действие режима прекращения огня, имели место к северо-западу от Хомса в местности Эль-Хоула. Артиллерия сирийской армии вела там огонь по укрепленным районам "Ан-Нусры" и ее союзников в Эт-Тейбе, Кфар-Лаха, Толедо, Кармус и Марьямин. "Противник понес потери убитыми и ранеными, уничтожены его огневые позиции и военно- транспортные средства", - сообщила Al Watan.

ВВС Сирии атаковали позиции террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) на подступах к Пальмире (240 км от Дамаска) в восточной части провинции Хомс. Налет был совершен также на тыловую базу боевиков в оазисе Эс-Сухна в глубине Сирийской пустыни. Поступили сообщения о боях между войсками и бандами ИГ в районе военного аэродрома Т-4 и в местности Джуб-эль-Джаррах в западных окрестностях Пальмиры. О потерях сторон сведений не приводится.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье