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Мексика сожалеет о решении Ford отменить строительство завода в стране

Международная панорама
4 января, 0:24 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
В Минэкономики страны также отметили, что Мексика подтверждает свою позицию в отношении модернизации Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА)
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МЕХИКО, 4 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Власти Мексики во вторник выразили сожаление в связи с решением компании Ford отменить строительство нового завода в стране. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС заявлении Министерства экономики. Предприятие стоимостью $1,6 млрд должно было быть построено в штате Сан-Луис-Потоси.

Компания Ford приняла решение об отмене строительства завода в Мексике

"Правительство Мексики сожалеет о решении Ford Motor Сompany отменить инвестиционный проект в штате Сан-Луис-Потоси", - отмечается в документе. В Минэкономики полагают, что созданные в Мексике рабочие места "помогли сохранить занятость на предприятиях в США, которые в другом случае исчезли бы" из-за конкуренции со стороны азиатских производителей.

Ведомство также отметило, что Мексика "подтверждает свою позицию" в отношении модернизации Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), которая "укрепила бы конкурентоспособность Северной Америки и каждого из участников соглашения". В НАФТА входят Мексика, Канада и США.

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Ford объявил об отмене строительства предприятия в Мексике через несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп предложил ввести тарифы на модели автомобилей компании General Motors, которые изготавливаются в этой латиноамериканской стране для ввоза в Соединенные Штаты. При этом новое поколение моделей Ford Focus будет выпускаться на уже действующем в Мексике заводе, расположенном в Эрмосильо (штат Сонора).

США - главный торговый партнер латиноамериканского государства. Ежедневно границу между странами легально пересекают в обоих направлениях около миллиона человек и сотни тысяч автомобилей. Двусторонний товарооборот в 2015 году превысил 530 млрд долларов. По данным МИД Мексики, в США проживают около 33,5 млн граждан мексиканского происхождения, а их вклад в американскую экономику составляет приблизительно 8% ВВП.

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