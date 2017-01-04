Мексика сожалеет о решении Ford отменить строительство завода в стране

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МЕХИКО, 4 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Власти Мексики во вторник выразили сожаление в связи с решением компании Ford отменить строительство нового завода в стране. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС заявлении Министерства экономики. Предприятие стоимостью $1,6 млрд должно было быть построено в штате Сан-Луис-Потоси.
Компания Ford приняла решение об отмене строительства завода в Мексике
"Правительство Мексики сожалеет о решении Ford Motor Сompany отменить инвестиционный проект в штате Сан-Луис-Потоси", - отмечается в документе. В Минэкономики полагают, что созданные в Мексике рабочие места "помогли сохранить занятость на предприятиях в США, которые в другом случае исчезли бы" из-за конкуренции со стороны азиатских производителей.
Ведомство также отметило, что Мексика "подтверждает свою позицию" в отношении модернизации Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), которая "укрепила бы конкурентоспособность Северной Америки и каждого из участников соглашения". В НАФТА входят Мексика, Канада и США.
Ford объявил об отмене строительства предприятия в Мексике через несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп предложил ввести тарифы на модели автомобилей компании General Motors, которые изготавливаются в этой латиноамериканской стране для ввоза в Соединенные Штаты. При этом новое поколение моделей Ford Focus будет выпускаться на уже действующем в Мексике заводе, расположенном в Эрмосильо (штат Сонора).
США - главный торговый партнер латиноамериканского государства. Ежедневно границу между странами легально пересекают в обоих направлениях около миллиона человек и сотни тысяч автомобилей. Двусторонний товарооборот в 2015 году превысил 530 млрд долларов. По данным МИД Мексики, в США проживают около 33,5 млн граждан мексиканского происхождения, а их вклад в американскую экономику составляет приблизительно 8% ВВП.