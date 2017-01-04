Руководство Сената США не поддержало создание комитета для расследования кибератак

ВАШИНГТОН, 4 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Руководство республиканцев в Сенате Конгресса США не поддержало инициативу по созданию специального двухпартийного комитета для расследования хакерских атак на американские политические институты, которые уходящая администрация пытается приписать России. Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл (от штата Кентукки) подтвердил, что не поддерживает эту идею, о чем он уже сигнализировал и ранее.

На создании упомянутого спецкомитета дважды публично настаивали в последние недели четверо влиятельных членов Сената: республиканцы Джон Маккейн (от штата Аризона) и Линдси Грэм (от Южной Каролины), а также демократы Чарльз Шумер (от Нью-Йорка) и Джек Рид (от Род-Айленда). В верхней палате Конгресса Маккейн возглавляет комитет по делам Вооруженных сил (ВС) США, а Шумер является новым лидером демократического меньшинства. 11 декабря они распространили совместное заявление, в котором выразили мнение, что такой орган нужно создать, преступив "через линии юрисдикции Конгресса". Американская печать расценила это как призыв к формированию совместного спецкомитета и Сената, и Палаты представителей; и Маккейн, выступая 18 декабря в эфире телекомпании CNN, правильность данного вывода не отрицал.

Следуя линии партии

Однако, как подчеркивается в статье, опубликованной во вторник в газете Politico, "Джон Маккейн и Линдси Грэм сдают назад, покоряясь политической реальности, заключающейся в том, что республиканская фракция Сената в основном не поддерживает их идею". "Мы просто будем двигаться в отдельных комитетах и посмотрим, как это сработает. Если не сработает, то мы произведем перегруппировку", - заявил Грэм.

Со своей стороны Маккейн сообщил, что беседовал с Макконнеллом конкретно о возможности создания означенного спецкомитета, но поддержки не нашел. "Он сказал, что, по его мнению, нам этого не нужно", - признал Маккейн.

Между тем республиканцы и демократы в сенатских комитетах по иностранным делам, делам ВС и разведке намерены скоординировать планы работы по проблематике кибербезопасности и нынешних обвинений в адрес России. Есть намерение обсудить, что делает каждый комитет, сообщил сенатор-республиканец Боб Коркер (от Теннесси), который возглавляет в верхней палате Конгресса комитет по иностранным делам. Согласно изложенной Коркером информации, соответствующую встречу предполагалось провести во вторник.

При этом старший демократ в комитете по делам ВС Палаты представителей Адам Смит отметил, что "республиканское руководство в обеих палатах Конгресса", а не только в Сенате, "отказывается позволить создание специального комитета или проведение независимого расследования" предполагаемых кибератак.

Позиция Макконнелла

Макконнелл еще 12 декабря предупредил, что не поддерживает предложения о формировании ни специальной двухпартийной комиссии, ни специального комитета обеих палат Конгресса для расследования обстоятельств упомянутых кибератак. Макконнелл выразил полную уверенность в том, что имеющийся специальный комитет Сената по разведке "более чем способен провести полный обзор данного дела". Кроме того, собственное полномасштабное разбирательство этого вопроса с участием американских спецслужб ведет действующая администрация США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой, напомнил сенатор. Наконец, добавил он, отдельное расследование намерен провести комитет Маккейна.

Инициативу, предусматривающую учреждение при Конгрессе независимой двухпартийной спецкомиссии для расследования проблемы кибербезопасности на недавних выборах в США, выдвинули в декабре двое членов Палаты представителей - демократы Элайджа Каммингс и Эрик Суолуэлл. Они планируют внести соответствующий законопроект на рассмотрение коллег в январе. Идея Каммингса и Суолуэлла предполагает, что в состав комиссии войдут не американские законодатели, а независимые неправительственные эксперты.

Споры о произошедшем

Вину за предполагаемые кибератаки на политические организации в США в ходе нынешней избирательной кампании Вашингтон старается возложить на хакеров, связанных с властями России. Москва это заключение категорически отвергает. Целый ряд американских экспертов, в том числе отставных представителей спецслужб США, журналистов, прежде всего сотрудничающих с организацией Wikileaks, и некоторых других общественных деятелей на Западе, заявляет, что таких кибератак вообще не было, что имела место утечка данных из Демократической партии, осознанно устроенная одним из ее представителей.

Во вторник телеканал Fox News показал интервью с основателем Wikileaks австралийцем Джулианом Ассанжем, который в очередной раз категорически опроверг причастность России к этим утечкам. "Мы можем сказать, мы неоднократно заявляли на протяжении последних месяцев, что наш источник - не правительство России и не (какое-либо) государство", - указал Ассанж. Победитель ноябрьских президентских выборов в США республиканец Дональд Трамп также множество раз ставил под сомнение утверждения администрации Обамы о причастности России к произошедшему.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.