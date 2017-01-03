Конгрессмен: разведка не представила доказательств помощи Трампу из РФ на выборах

ВАШИНГТОН, 3 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Разведка США не предоставила реальных доказательств того, что Россия при помощи приписываемых ей хакерских атак хотела помочь избранному президенту США Дональду Трампу во время выборов. Об этом заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса республиканец Девин Нуньес в интервью изданию The Washington Examiner.

"Исходя из увиденного мною, мы не получили от разведки доказательств того, что россияне пытались помочь Трампу напрямую", - сказал законодатель. При этом он не стал опровергать ранее высказанные разведсообществом США обвинения в адрес России в организации кибератак против политических структур США, в том числе Национального комитета Демократической партии (НКДП), и руководства штаба кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

"И Клинтон, пользуясь своим личным почтовым сервером, прекрасно знала о том, что у россиян есть возможность проникнуть в него", - утверждает Нуньес.

В июле на сайте WikiLeaks была выложена переписка членов НКДП, из которой следовало, что его сотрудники активно искали способы поддержать на этапе внутрипартийной борьбы в рамках президентской избирательной кампании в США Хиллари Клинтон, а также дискредитировать Берни Сандерса, ее основного конкурента из числа однопартийцев.

Разразившийся скандал стоил должности не только председателю НКДП Дебби Вассерман-Шульц, но и ряду других ответственных сотрудников комитета. Министерство национальной безопасности и аппарат директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера выступили с утверждением, что за кибератаками на политические организации страны стояла Россия. В Кремле причастность Москвы к ним неоднократно опровергали.