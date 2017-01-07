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WikiLeaks считает, что ее надежность подтвердил новый доклад разведки США

Международная панорама
7 января, 19:10 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Организация всегда заявляла, что сведения попали к ней в результате утечки из демократических структур, а не кибервзлома
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ВАШИНГТОН, 7 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Новый доклад разведки США о кибератаках подтверждает надежность источников организации WikiLeaks. Она сделала такой вывод в своем комментарии документа, размещенном в микроблоге в Twitter.

"Теперь наши утечки относительно Подесты и НКДП (Национального комитета Демократической партии - прим. ТАСС) подтверждены WikiLeaks, ЦРУ, ФБР, АНБ и аппаратом директора Национальной разведки, т. е. так называемыми 17-ю разведслужбами, о которых говорила Хиллари (Клинтон)", - констатировала организация. "Вот это действительно командная работа!" - с иронией подчеркнула она.

Джон Подеста был руководителем предвыборной кампании демократа Хиллари Клинтон на президентских выборах в США в ноябре прошлого года, окончившихся ее сокрушительным поражением. Пытаясь оправдать свой проигрыш, Клинтон и ее сторонники безосновательно обвиняют Россию в том, что она организовала хакерские атаки на Подесту и НКДП и затем распространила через WikiLeaks добытую информацию, политически порочащую высшее руководство демократов.

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WikiLeaks: основой доклада США о кибератаках стали телепрограммы и записи в Twitter

WikiLeaks всегда заявляла, что сведения попали к ней в результате утечки из самих демократических структур, а не кибервзлома. То же самое она повторила и теперь. В новом докладе разведки она также подчеркнула вывод о том, что "информация, распространенная через WikiLeaks, не содержала очевидных подделок".

Россия много раз на самом высоком уровне категорически опровергала инсинуации о том, будто она пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Избранный президент США Дональд Трамп также весьма скептически относится к таким утверждениям администрации демократа Барака Обамы и считает их политически мотивированными.

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