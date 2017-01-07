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Команда Трампа подтвердила выдвижение Коутса на пост главы нацразведки

Международная панорама
7 января, 20:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, января. /ТАСС
В 2014 году МИД РФ ввел ответные санкции в отношении Дэниэла Коутса
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Дэниэл Коутс

Дэниэл Коутс

© AP Photo/Markus Schreiber, архив

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Избранный американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатом на пост директора национальной разведки США бывшего сенатора от штата Индиана Дэниэла Коутса, в отношении которого в 2014 году МИД РФ ввел санкции. Эта информация, ранее появившаяся в СМИ, подтверждена в заявлении, опубликованном 7 января переходной командой избранного президента США.

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"Я полностью уверен в том, что именно сенатор Дэн Коутс должен занять пост директора национальной разведки, - приводятся в документе слова Трампа. - Дэн наглядно продемонстрировал, что обладает большим опытом в этой сфере и способен принимать верные решения с точки зрения работы разведывательного сообщества".

В 2014 году МИД России объявил о введении на основе взаимности санкций в отношении ряда чиновников и законодателей США. В их число вошел и Коутс. Бывший сенатор в прошлом не раз делал антироссийские заявления. США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года.

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73-летний Коутс считается ветераном американской политики. Он представлял Индиану в Сенате Конгресса США в 1989-1999 и 2011-2017 годах. Срок его полномочий истек ранее в январе. При президенте Джордже Буше-младшем Коутс занимал пост посла США в Германии.

В настоящий момент национальную разведку возглавляет Джеймс Клэппер. Он является координатором деятельности всех американских разведывательных ведомств.

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